Встреча Януковича с лидерами фракций состоится завтра в 14.30
10:18, 18 июня 2013Политика
777 0
Завтра в 14.30 состоится встреча Президента Украины Виктора Януковича с лидерами парламентских фракций.
Янукович встретится с лидерами фракций 19 июня
Об этом сказал в интервью УНИАН председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.
По теме: Яценюк говорит, что без журналистов к Януковичу не пойдет
Информацию подтвердил на заседании парламента председатель ВР Владимир Рыбак.
По его словам, встреча состоится в среду, в 14.30, в здании Администрации Президента Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter