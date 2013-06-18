Встреча Януковича с лидерами фракций состоится завтра в 14.30

Об этом сказал в интервью УНИАН председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.

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Информацию подтвердил на заседании парламента председатель ВР Владимир Рыбак.

По его словам, встреча состоится в среду, в 14.30, в здании Администрации Президента Украины.