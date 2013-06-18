Встреча Януковича с лидерами фракций состоится завтра в 14.30

10:18, 18 июня 2013
Политика
777 0

Завтра в 14.30 состоится встреча Президента Украины Виктора Януковича с лидерами парламентских фракций.

Янукович встретится с лидерами фракций 19 июня

Об этом сказал в интервью УНИАН председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По теме: Яценюк говорит, что без журналистов к Януковичу не пойдет

Информацию подтвердил на заседании парламента председатель ВР Владимир Рыбак.

По его словам, встреча состоится в среду, в 14.30, в здании Администрации Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter