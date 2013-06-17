Стець, возглавивший партию Порошенко, вошел в политсовет Батькивщины

О своем избрании в политсовет "Батькивщины" нардеп сообщил Украинской правде.

Сегодня, 17 июня, по его словам, на заседании фракции было проголосовано решение о его вхождении в политический совет ОО "Батькивщина".

Избраться в руководящий орган "Батькивщины" Стець смог после того, как на прошлой неделе он был избран председателем созданной в 2000 году Петром Порошенко партии "Солидарность", которая приняла решение о своем вхождении в ОО "Батькивщина".

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Как сообщал УНИАН, 15 июня ОО "Батькивщина" провела съезд, на котором произошло ее объединение с партией Арсения Яценюка "Фронт змин". На съезде председателем расширенной новыми членами партии переизбрали Юлию Тимошенко, ее первым заместителем стал Александр Турчинов. Арсения Яценюка избрали председателем политсовета партии.

Сергея Соболева, чья партия "Реформы и порядок" также влилась в "Батькивщину", назначили заместителем Турчинова.