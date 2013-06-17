У Рыбака нет ни одного заявления депутатов о выходе из фракций
13:12, 17 июня 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отмечает, что у него нет ни одного заявления народных депутатов о выходе из фракций.
Рыбак говорит, что не получил ни одного заявления
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли у него соответствующие заявления народных депутатов, в частности, членов фракции “УДАР”.
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Рыбак сказал: “У меня на сегодняшний день нет ни одного заявления ни от одного из депутатов и из всех фракций - из “УДАРа” и из других фракций на сегодняшний день”.
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