У Рыбака нет ни одного заявления депутатов о выходе из фракций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли у него соответствующие заявления народных депутатов, в частности, членов фракции “УДАР”.

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Рыбак сказал: “У меня на сегодняшний день нет ни одного заявления ни от одного из депутатов и из всех фракций - из “УДАРа” и из других фракций на сегодняшний день”.