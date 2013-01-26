В Луганске россиянин хотел вывезти двух украинок в Москву для проституции

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВС Украины в Луганской области, установлено, что россиянин в Интернете связался с 27-летней жительницей Луганска и предложил высокооплачиваемую работу в Москве. Подробности условий работы он не сообщил, побещав рассказать все при личной встрече, а заодно попросил подыскать миловидную напарницу. Выбор пал на девушку 1995 года рождения. Узнав о том, что вторая кандидатура подобрана, россиянин договорился о личной встрече в Луганске. При посадке в поезд россиянина и двух девушек задержали сотрудники милиции.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или втягивание в занятия проституцией). Россиянин задержан. Ведется следствие.