Защитник: Тюремщики до 18.00 должны ответить на заявление Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк заявляет, что Государственная пенитенциарная служба Украины должна на протяжении сегодняшнего дня рассмотреть и принять решение относительно заявления Тимошенко на кратковременный выезд за пределы исправительной колонии для посещения больной матери.

"Я хочу обратить внимание на то, что сначала именно пенитенциарная служба заявила, что может разрешить Юлии Тимошенко посетить больную мать, и только потом Юлия Тимошенко обратилась с соответствующим заявлением. Теперь у них нет иного выхода, как рассмотреть это заявление и принять решение", - сказал Плахотнюк, сообщается на сайте Тимошенко.

По его словам, учитывая, что Тимошенко обратилась с заявлением в администрацию Качановской колонии накануне в 18 часов, решения относительно ее заявления, в соответствии с законом, должно быть принято на протяжении суток.

"То есть до 18.00 11 июня", - уточнил он.

Защитник экс-премьера также напомнил, что Тимошенко просила в своем заявлении заблаговременно сообщить ей о возможной дате кратковременного выезда за пределы колонии для свидания с мамой. "Это нужно для того, чтобы обеспечить Юлию Тимошенко "скорой помощью" для ее переезда, учитывая состояние здоровья самой Юлии Тимошенко", - отметил Плахотнюк.

"В соответствии со статьей 111 Уголовного исполнительного кодекса Украины, осужденным, содержащимся в исправительных колониях минимального уровня безопасности, а Качановская колонии является именно такой колонией, могут быть разрешены кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины на срок не более семи суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток), в связи с такими исключительными личными обстоятельствами, как тяжелая болезнь близкого родственника", - объяснил Плахотнюк.

Как сообщалось, Тимошенко накануне вечером обратилась в администрацию Качановской исправительной колонии с заявлением о возможности выезда за пределы пенитенциарного учреждения для посещения больной матери.

Ранее тетя экс-премьер-министра Украины Антонина Ульяхина заявила об ухудшении состояния здоровье матери Тимошенко Людмилы Телегиной. "После того, как Юлию арестовали, она слегла, она не ходит совсем... Просто отказали ноги... Это трагедия, когда успешный ребенок, благополучный, талантливый, попадает в такие условия, и когда мы не можем ей ничем помочь", - добавила Ульяхина.