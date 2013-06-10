В МВД признали, что милицейскую «шишку» уволили из-за событий 18 мая

В Министерстве внутренних дел Украины признают, что столкновения во время массовых мероприятий 18 мая в Киеве ускорили принятие решения об увольнении заместителя начальника Главного управления МВД в Киеве - начальника милиции общественной безопасности Александра Паслена с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины по общественной безопасности Виктор Ратушняк, отвечая сегодня на вопрос журналистов в Киеве.

“Он (Паслен) написал рапорт (об увольнении в связи с достижением пенсионного возраста - УНИАН) за неделю до этого. На тот день приказ еще не был подписан министром. Он работал по обеспечению правопорядка. Мы могли либо принять его рапорт, либо сказать, что еще работай, но эти события ускорили принятие этого решения”, - сказал Ратушняк.

По теме: Милиция установила личности еще двух напавших на журналистов 18 мая

Он также отметил, что также после событий 18 мая написал рапорт об увольнении и командир киевского “Беркута”. По словам Ратушняка, милиция провела служебное расследование, и для принятия решения относительно него все материалы переданы в органы прокуратуры.

“Мы провели соответствующее служебное расследование. Установили, что сотрудники милиции, которые были вблизи места столкновения, в течение 6-7 секунд приступили к действиям, чтобы разъединить участников акции, но были и те, которые стояли и наблюдали. Соответственно, к этим работникам и их руководителям, которые были вместе с ними, а это руководители районных управлений милиции, подготовлен приказ и привлечены к дисциплинарной ответственности.

В свою очередь и.о. начальника УСО МВД Украины Сергей Бурлаков сообщил, что на данное время в рамках открытого уголовного производства проведено более 250 процессуальных действий, допрошено почти 200 свидетелей, приобщены соответствующие доказательства к делу.

“Какой-то свидетель может со временем превратиться в подозреваемого. А чтобы мы не назначали виновных и не сделали ошибки, нужно подождать. Как будет полный объем информации, и следователь будет готов к тому, чтобы это обнародовать, мы это обнародуем”, - заверил Бурлаков.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции состоялись столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсант» Владислава Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

29 мая заместитель начальника следственного управления Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Симон сообщил, что к дисциплинарной ответственности за бездействие во время столкновений на митинге 18 мая привлечены 15 работников милиции.

30 мая начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк уволил с должности своего заместителя - начальника милиции общественной безопасности Паслена.

В Отделе связей с общественностью столичной милиции тогда подчеркнули, что это увольнение никоим образом не связано с событиями 18 мая.

Как отметили в ОСО, Паслен еще 16 апреля написал рапорт об увольнении, и 21 мая он был подписан начальником киевской милиции. "Просто увольнение совпало с событиями 18 мая", - отметили в столичном Главке.