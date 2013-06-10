Фарион понятно, что Табачник осуществляет политику Путина

Об этом она сказала в комментарии агентству УНИАН.

По ее словам, соответствующая инициатива министра науки и образования Украины Дмитрий Табачника - это “воплощение стратегии обрусения Украины”.

“Понятно, что министр образования осуществляет в Украине политику Владимира Путина. Последняя социология свидетельствует, что они катастрофически идеологическую почву из-под ног теряют”, - отметила Фарион.

По ее словам, “уже только 28% украинцев голосовали бы за предоставление русскому языку статуса второго государственного и только 2% абитуриентов выбрали предмет «русский язык» для тестирования, а это полный крах для их политики обрусения Украины”.

Депутат отметила, что, “находясь в такой агонии, а агония выражена в цифрах, они прибегают к насильственному введению этого языка (речь идет о русском языке - УНИАН) в школах”.

“Это очень хороший экзамен для директоров школ, для родителей, которые должны проявить здесь достойную позицию. Мы уже пережили 1938 год, когда русский язык стал обязательным, мы пережили 1958 год, когда украинский язык стал необязательным, то есть их попытки обречены на поражение, потому что выросло новое поколение украинцев, которые не хотят жить в империи”, - подчеркнула она.

Фарион заявила, что “Табачник - это тень 37-го года, и эта тень 37-го не может давать других рекомендаций, чем дает, эта тень бессовестно врет, поскольку во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде я ему лично задала вопрос, будет ли это так (введение русского как второго иностранного языка для изучения в школах - УНИАН), а он ответил, конечно, что так не будет”. По ее словам, “это типично кагэбистская модель построения еще одного государства на территории Украинского государства”.

Фарион убеждена, что родители должны “защитить своих детей от этого нашествия обрусения”.

На уточняющий вопрос по поводу возможного давления на руководителей управлений образования, на директоров школ и родителей относительно выбора языка, депутат ответила: “Есть закон - чем большее давление, тем большее сопротивление”.

“Нужно проявлять гражданское неповиновение. На меня что - не давили, на моих родителей - не давили в свое время? Но мы остались собой и сохранили достоинство. Нужно писать заявление о том, что ребенок не хочет изучать русский, а хочет изучать испанский, немецкий и другие языки. Почему мы все оправдываем каким-то давлением? Посмотрите, как защищают парк турки, посмотрите, как в осаде в Боснии парламент. Что значит давление? Борітеся - поборете, не будете боротися - поборять вас”, - подчеркнула Фарион.

Как сообщал УНИАН, 24 мая на заседании ВР во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос депутата Фарион по поводу введения с 5-го класса изучения русского языка как иностранного, министр образования Табачник подчеркнул, что не навязывает школам изучения русского языка с 5-го класса как иностранного.

Табачник отметил: “Вас неверно совсем информировали. Никоим образом никто не вводит принудительное изучение второго иностранного языка с 5-го класса”.

По словам министра, на сегодняшний день обязательным является изучение английского языка с 1-го класса, а в соответствии с государственным стандартом изучение второго иностранного языка обязательно во всех школах с 5-го класса, но выбор иностранного языка, который обязательно изучается с 5-го класса, относится к прерогативе образовательно-педагогического коллектива.

Он отметил, что второй иностранный язык выбирает педагогический совет вместе с родителями.

Как отметил Табачник, к языкам, которые можно выбрать для обучения, “относятся без исключения все европейские языки при условии, что есть соответствующие кадры, поскольку русский язык является языком ООН и также европейским языком, и никто не может сдерживать те школы, которые хотят выбрать русский язык в качестве второго обязательного иностранного языка с 5-го класса”.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года вступает в силу распоряжение Министерства образования и науки об обязательном изучении в школах второго иностранного языка. Согласно новым правилам, с 5-го класса вводится обязательное изучение второго иностранного языка. Им может быть любой иностранный язык, русский или другой язык национальных меньшинств.