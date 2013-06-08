Главного броварского свободовца посадили на 2 месяца под домашний арест (видео)

Обвиняемый в совершении хулиганских действий во время акции 25 мая в городском парке «Победа» председатель Броварской районной организации ВО «Свобода» Олег Шевчук осужден к двум месяцам домашнего ареста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», в Броварском горрайонном суде состоялось судебное заседание по делу председателя Броварской районной организации партии Шевчука.

Судья Тамара Михиенкова удовлетворила ходатайство прокурора Людмилы Таран и присудила применить к «свободовцу» меру пресечения – два месяца домашнего ареста.

«Свободовцы» заявляют, что обжалуют это решение и будут требовать дисциплинарного наказания для прокурора и судьи.

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В «Свободе» напоминают, что 25 мая 2013 года в Броварах было совершено нападение на участников мирной толоки против разбазаривания коммунальной земли в городском парке «Победа». Броварская районная организация ВО «Свобода», которая выступила соорганизатором мероприятия вместе с «УДАРом», сообщила о массовом избиении людей. Были задержаны два активиста «Свободы» и один нападавшего. После того как 30 мая был присужден административный штраф защитникам броварского городского парка – «свободовцам» Руслану Ткаченко и Николаю Смирнову, милиционеры обвиняют уже более широкий круг участников акции, инкриминируя уже «хулиганство, совершенное группой лиц». 5 июня «свободовцы» были осуждены к одному месяцу домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Броварах во время субботника в парке "Победа" избили журналиста, а двух активистов отвезли в райотдел милиции.

В то же время, в управлении МВД Киевской области сообщили, что 25 мая правопорядок в парке "Победа" в Броварах во время проведения субботника милиция обеспечивала на основании письма от Броварского горсовета.

При этом в милиции подчеркнули, что, в соответствии с решениями Броварского районного и Киевского Апелляционного административного судов, земельный участок выделен на законных основаниях под строительство реабилитационного медицинского учреждения, в котором планируется предоставление бесплатной помощи жителям города.

«Несмотря на предупреждение работников милиции, участники акции призвали граждан разрушить ограждение и вступили в конфликт со стражами» порядка, - отметили областному главку.

Во время драк с активистами подполковник милиции P.A. Хартанович - заместитель начальника горотдела внутренних дел - получил телесные повреждения.

«Стражи порядка задержали и доставили в Броварской горотдел милиции двух активных участников конфликта. Событие зарегистрировано в Едином учете досудебных расследований. Пока решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса «Хулиганство», - отметили в милиции.