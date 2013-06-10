К Тимошенко сегодня прибудут немецкие врачи - источник

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, немецкие врачи прибыли в Харьков вчера вечером, а сегодня утром они приедут в клинику, где встретятся с украинскими коллегами и самой Тимошенко.

Источник не уточнил, кто именно из немецких врачей на этот раз прибыл в Харьков.

В Управлении Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области получить подтверждение или опровержение информации о прибытии немецких специалистов пока не удалось.