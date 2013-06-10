К Тимошенко сегодня прибудут немецкие врачи - источник

09:08, 10 июня 2013
Политика
1184 0

В центральную клиническую больницу “Укрзализныци” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сегодня прибудут ее лечащие врачи из берлинской клиники “Шарите”.

Тимошенко

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, немецкие врачи прибыли в Харьков вчера вечером, а сегодня утром они приедут в клинику, где встретятся с украинскими коллегами и самой Тимошенко.

Источник не уточнил, кто именно из немецких врачей на этот раз прибыл в Харьков.

В Управлении Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области получить подтверждение или опровержение информации о прибытии немецких специалистов пока не удалось.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter