К Тимошенко сегодня прибудут немецкие врачи - источник
09:08, 10 июня 2013Политика
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В центральную клиническую больницу “Укрзализныци” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сегодня прибудут ее лечащие врачи из берлинской клиники “Шарите”.
К Тимошенко приехали немецкие врачи
Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, немецкие врачи прибыли в Харьков вчера вечером, а сегодня утром они приедут в клинику, где встретятся с украинскими коллегами и самой Тимошенко.
Источник не уточнил, кто именно из немецких врачей на этот раз прибыл в Харьков.
В Управлении Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области получить подтверждение или опровержение информации о прибытии немецких специалистов пока не удалось.
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