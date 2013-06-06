Янукович: Украина стремится к стратегическим отношениям с глобальными игроками

Об этом говорится в ежегодном послании Президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

«Наша цель – осуществлять эффективную, прагматичную, сбалансированную внешнюю политику, построенную на отстаивании собственных национальных интересов и невмешательстве в противоречия между глобальными государствами. Главная цель отношений стратегического партнерства Украины с ведущими странами мира заключается в усилении международных гарантий безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, демократического развития и экономического роста», - отмечается в послании.

В частности, опираясь на Хартию о стратегическом партнерстве, Украина стремится усилить взаимодействие со США в направлении укрепления демократии, верховенства права, проведения судебной реформы и борьбы с коррупцией.

Также на сегодняшний день актуальной задачей украинско-американского сотрудничества является развитие экономического сотрудничества, прежде всего в торгово-инвестиционной сфере и по вопросам усиления энергетической безопасности, в том числе по развитию возможностей добычи нетрадиционных источников энергии.

Кроме того, в документе отмечается, что Украина готова и в дальнейшем активно приобщаться к решению глобальных международных проблем, в частности, в том, что касается ее участия в миротворческих миссиях и обеспечении продовольственной безопасности в мире.

В то же время, отмечает Янукович, для Украины исключительное значение имеет сохранение последовательного и поступательного характера отношений с Китаем.

«Недавно в Китае произошла смена партийно-государственного руководства. В Украине приветствуют приход к власти пятого поколения китайского руководства и надеются на сохранение и дальнейшее развитие высокого уровня двусторонних отношений», - отмечает Янукович.

При этом он подчеркивает, что в течение 2012 года сохранялась положительная динамика украинско-российских отношений.

«В настоящее время Российская Федерация является основным торговым партнером Украины, а Украина в свою очередь – ведущим экономическим партнером России среди стран СНГ», - отмечает Президент.