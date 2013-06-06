Ющенко о диалоге Украина-ЕС: Ситуация не фатальна и ее можно наверстать

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам.

“Мне кажется, что эти 2,5 года молчания политического между Украиной и ЕС - они дорого нам обошлись. Мы много получили преград, повышенных планок, мы потеряли много шансов, хотя ситуация не фатальная и ее можно наверстать”, - сказал Ющенко.

“Если у нас есть диалог с Европой, это не гарантия, что все проблемы могут быть решены, но это является обязательным условием. Гарантированно можно сказать: если у нас нет диалога, у нас ничего не будет решено, ничего”, - сказал он.

В связи с этим экс-Президент Украины призвал всех, кто может, организовывать диалоги с европейскими политическими силами, и, прежде всего с теми, которые представлены в Европейском парламенте.

“Когда мы говорим об украинской части организации этого диалога, то такого диалога не хватает, и такого диалога очень мало”, - сказал Ющенко, отметив, что в Украине есть отдельные политические силы, которые работают против европейской интеграции.

“В контексте европейского сближения, ассоциированного членства, в этом мое убеждение, лучше всего можно решить любую проблему. Персонифицированную ли, двойного ли применения законодательства, проблему ли коррупции, проблему ли устройства, нам нужно говорить, мы должны быть открытыми, и нам нужен европейский контекст – это залог всего”, - подчеркнул он.