Москва привела «убийственный» аргумент в пользу Таможенного союза

Москва призывает Европейский Союз не заниматься "перетягиванием каната", а позволить Украине самой выбрать, вступать ли ей в Евросоюз или Таможенный союз, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в ходе видеоконференции Москва - Брюссель, организованной РИА Новости.

"Со стороны различных представителей Евросоюза звучат более резкие оценки, вплоть до плохо скрытых угроз, что вступление в Таможенный союз будет для Украины означать потерю суверенитета. Мы так не считаем. Более того, мы считаем неправильным заниматься перетягиванием каната по украинскому сюжету и ставить Киев перед какими-то дилеммами", - сказал Чижов.

"Решать украинцам, их руководству, парламенту, общественному мнению. Наверное, им стоить сравнить, кто и что им предлагает", - сказал Чижов.

По его словам, ЕС предлагает соглашение об ассоциации, но при этом обставляет его массой условий, в том числе и применительно к его подписанию. "Если говорить о перспективе, давайте называть вещи своими именами, полноправное членство в Евросоюзе Украине никто не предлагал, не предлагает и, я уверен, в обозримом будущем не предложит. Тогда как Таможенный союз предлагает Украине полноправное членство со всеми правами и обязанностями", - сказал он.

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Как отмечает РИА Новости, Украина рассчитывает получить статус наблюдателя в Таможенном союзе, чтобы сохранить существующий объем товарооборота с Россией, Белоруссией и Казахстаном, а также оценить плюсы и минусы возможного членства в объединении. Страны ТС поддержали это намерение Украины. На Совете глав правительств СНГ в пятницу в Минске Украина и ТС намерены подписать меморандум об углублении взаимодействия, благодаря которому Киев сможет участвовать в работе ТС, но пока без официального статуса наблюдателя. Документы по статусу наблюдателя будут подготовлены осенью.

При этом Киев намерен осенью подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации, частью которого будет положение о зоне свободной торговли. Представители Евросоюза неоднократно заявляли, что Украина должна сделать выбор, сближаться ли ей с ЕС или вступать в ТС.