Глава Донецкого облсовета: сегодняшний день покажет, поддержит ли Донбасс оппозицию

В Донецке местная власть нацелена на то, чтобы акция оппозиции «Вставай, Украина!» прошла 31 мая в шахтерской столице в мирном русле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера журналистам глава Донецкого областного совета Андрей Федорук, комментируя готовящуюся на 31 мая акцию оппозиции в Донецке.

«Основная наша цель - это максимально сделать, чтобы митинг прошел в мирном русле и чтобы не были никаких провокаций», - сказал председатель облсовета. При этом он добавил: «А то, как они (оппозиционеры) организуют, какую поддержку они будут иметь у нас здесь – это покажет завтрашний день и мы все вместе с вами сможем оценить – насколько Донбасс поддерживает оппозицию, или нет».

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По словам Федорука, разрешение на проведение данного мероприятия находится в компетенции Донецкого горсовета, который предпринял все для этого необходимое.

«Что касается реакции власти – то я считаю, что мы должны максимально обеспечить законность и соблюдение правопорядка в городе, на улице, на площадях», - заключил глава облсовета.