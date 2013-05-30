УДАР обвиняет мэра Одессы Костусева в разжигании межнациональной вражды

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе сообщила юрист Неонила Ткаченко.

«Вчера мы обратились к прокурору Одесской области с заявлением о совершении правонарушения Костусевым по ст. 161 УК Украины по факту действий, направленных на разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти», - сказала Ткаченко.

Она добавила, что оскорбления были нанесены умышленно и публично.

По ее словам, Костусев отказался выполнять решение суда, обязавшего его и 88 депутатов горсовета Одессы извиниться перед горожанами за то, что они назвали митингующих людей фашистами.

Ткаченко считает, что имущество мэра можно конфисковать (в случае соответствующего решения суда) и использовать для выплаты моральной компенсации горожанам, которых он оскорбил.

Как пояснили в пресс-службе парторганизации, Приморский районный суд Одессы обязал Костусева и депутатов горсовета публично извиниться перед горожанами за то, что они назвали участников многочисленного митинга, прошедшего в декабре прошлого года, фашистами. Такое решение суд принял 22 мая.

«В решении суда указано, что городской голова Одессы Алексей Костусев, а также 88 депутатов горсовета, должны извиниться перед жителями Одессы за распоряжение под претенциозным названием «Фашизм не пройдет», принятое 21 декабря на сессии горсовета, когда сотни одесситов хотели донести до городской власти свои требования. Тогда, 21 декабря, при «штурме мэрии» Костусев сфальсифицировал документ под названием «Обращение городского головы к гражданам Одессы», в котором назвал людей, собравшихся перед зданием мэрии, «недобитыми наследниками фашизма» и «фашиствующими молодчиками», - сообщили в пресс-службе парторганизации.

Уточняется, что в числе митингующих были представители оппозиционных политических сил, предприниматели рынков Одессы, обманутые инвесторы долгостроев, защитники детской парусной школы в «Отраде», активисты общественной организации «За всю Одессу», а также рядовые одесситы, оказавшиеся в тот день на Думской площади возле мэрии.

Областная организация «УДАРа» подала иск в суд на Костусева с тем, чтобы он извинился перед одесситами за оскорбление.

Изначально Приморский райсуд отказал в рассмотрении дела. «УДАР» подал апелляцию, которую выиграл.

19 марта состоялось повторное задание Приморского райсуда, на котором судья Оксана Суворова перенесла заседание на 24 апреля с тем, чтобы в суд явились Костусев и 88 депутатов.

«24 апреля представитель Костусева сбежала из здания суда, оставив требование предоставить суду видеоматериалы о митингах перед мэрией 21 декабря, где было понятно, что кроме оппозиционных партий в тот день на Думской площади были простые одесситы, которых Костусев назвал «фашистами», - сообщили в пресс-службе.

Юристы облорганизации «УДАРа» выяснили, что за «Обращение городского головы к гражданам Одессы» 88 депутатов горсовета голосовали пакетом, но в любом случае представитель мэрии в суде Наталья Самодурова потребовала их явки на суд 22 мая, но в суд не явилась.

«УДАР» потребовал рассмотреть дело без представителей мэрии. В результате суд вынес решение: Костусеву и 88 депутатам попросить прощения у одесситов через муниципальную газету «Одесский вестник».

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2012 года сторонники ВО «Свобода», партии «УДАР», обманутые инвесторы и предприниматели рынков пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета. Участники штурма сломали входные двери в горсовет. «Свобода» обвинила охрану мэрии Одессы в применении против митингующих возле здания городского совета слезоточивого газа и водометов.