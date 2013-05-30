КГБ заявляет, что в Беларуси готовились теракты

Комитету госбезопасности Беларуси за последнее время удалось предотвратить несколько актов терроризма со стороны анархистов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, комментируя рассматриваемые в Палате представителей Национального собрания Беларуси поправки по введению административной ответственности за распространение в Интернете информации о приготовлении взрывчатки.

«Сторонники белорусского анархистского движения активно пользуются распространяемыми в Интернете материалами о методах изготовления взрывчатых веществ», - сказал Вакульчик.

По его словам, в Гомеле был предотвращен теракт, который намеревался осуществить один из анархистов в ночь на 1 января 2012 года.

«По месту жительства этого человека был своевременно проведен обыск. Правоохранители изъяли аммиачную селитру и другие компоненты, необходимые для приготовления взрывчатки», - сообщил председатель КГБ Беларуси.

Вакульчик также отметил, что методиками изготовления взрывчатки интересуются и национал-большевики. В частности, материалы были изъяты у представителей этой группировки в Лиде во время расследования дела о хулиганских действиях, направленных против Дома поляков.

По словам главы КГБ Беларуси, информацией о взрывчатке в Интернете интересуются не только сторонники различных нелегальных движений, но и другие гра ждане, молодые люди.

«Имелись неоднократные факты, когда они травмировались при изготовлении взрывчатых веществ. Чтобы самовыразиться, некоторые из них предпринимают попытки взрывов в общественных местах», - отметил Вакульчик.

По его словам, принимаемые сегодня в парламенте поправки не решат полностью проблему, но будут большим шагом в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Справка УНИАН. В Беларуси будет введена административная ответственность за незаконное изготовление и распространение методик либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Соответствующая норма предусмотрена в поправках в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, принятых сегодня депутатами Палаты представителей в первом чтении.