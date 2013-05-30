Карпачева пугает, что Украину могут «попросить» из Совета Европы

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева считает, что Президент Украины Виктор Янукович имеет все основания для помилования бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, приговоренной к 7 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она выразила на пресс-конференции в Киеве.

По словам Карпачевой, помилование может быть применено к любому лицу, по делу которого вынесен приговор.

«Есть все основания, чтобы по первому уголовному делу (была) применена та же процедура, что и по делу Луценко. Нет никаких проблем в применении процедуры», - в частности, сказала Карпачева.

В то же время, по ее мнению, рассмотрение ряда уголовных дел в отношении Тимошенко в судах не является препятствием для ее помилования. «Если мы исповедуем презумпцию невиновности, то ничего не мешает ее освобождению», - объяснила Карпачева.

Говоря о выполнении решения Европейского суда по правам человека по жалобе Тимошенко, Карпачева отметила, что выплата компенсации «является недостаточной для выполнения решения суда». При этом она призвала власть не затягивать с выполнением решения ЕСПЧ.

«Я очень надеюсь, что нас ждут позитивные новости», - резюмировала Карпачева.

В этом контексте экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека также допускает, что Совет Европы может приостановить членство Украины из-за неудовлетворительного выполнения ряда решений Европейского суда по правам человека

Карпачева напомнила, что 4-6 июня Комитет министров Совета Европы проверит выполнение решений Европейского суда по правам человека по делам Георгия Гонгадзе и Юрия Луценко.

«Санкции таковы, что мы можем быть в изоляции. Может быть приостановлено членство в Совете Европе», - допустила Карпачева.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2013 года Комиссия при Президенте в вопросах помилования отклонила ходатайство народных депутатов-женщин о помиловании Тимошенко.

«Комиссия проголосовала единогласно за то, чтобы отклонить ходатайство народных депутатов-женщин к Президенту Украины о помиловании. Исходили из обстоятельств дела, приняли во внимание заключение научных заведений относительно возможности применения акта о помиловании», - отметил глава Комиссии Геннадий Васильев.

«Учитывая обстоятельства, что по трем уголовным делам не приняты решения судами относительно ее виновности или невиновности, мы посчитали необходимым отправить запрос Комиссии в научные учреждения с тем, чтоб они предоставили свои выводы, можно ли при таких обстоятельствах применять акт Президента о помиловании, акт гуманности. Мы получили заключение о том, что если бы такое решение принималось Комиссией, оно было бы преждевременным», - сказал глава Комиссии.