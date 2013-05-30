Руководство ТС уверено в полной интеграции Украины в эту организацию

Об этом заявили руководители ЕврАзЭС и президенты членов ТС, пишет Коммерсантъ-Украина.

"Статус наблюдателя предоставляется только тем государствам, которые хотят войти в наше интеграционное объединение... Поскольку мы договорились предоставить Украине статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, который сейчас только формируется, это означает намерение Украины войти в этот союз",— заявил заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Глазьев.

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Уверенность в том, что Украина присоединится к ТС, выразил также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время совместной пресс-конференции с Виктором Януковичем. Украинский президент в ответ на слова коллеги рассмеялся, дав понять, что считает это шуткой, но опровергать его слов не стал.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко, подписывая несколько технических документов Евразийской экономической комиссии, не обратил внимания на включенный микрофон, сказал: "Янукович к нам, видимо, уже никогда не приедет!"