Герман думает, что Тимошенко не хватает внимания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Второго национального экспертного форума “Украина – 2013. Повестка дня”, организованного Институтом Горшенина.

Как сказала Герман, ей «кажется, что вчерашнее заявление Юлии Владимировны (Тимошенко всегда умела заставить о себе говорить), такое контраверсионное заявление - это ни что иное, как попытка пробудить внимание, интерес к политику, к которому эта заинтересованность, к сожалению, в последнее время гаснет”.

По мнению Герман, Украина будет сильной тогда, когда будет сильной оппозиция, “а оппозиция будет сильной только тогда, когда она все-таки определится с единым лидером на все будущие выборы, и мэрские (в Киеве - УНИАН), и президентские”.

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“Мы как власть заинтересованы в сильной оппозиции, в понимании в рядах оппозиции, и мне кажется, что вчерашнее заявление Тимошенко - это попытка привлечь к себе внимание”, - отметила Герман.

Как сообщал УНИАН, в статье "День Европы" для интернет-издания "Левый берег" Тимошенко призвала украинских политиков из разных лагерей принять совместную декларацию о прекращении акций "Вставай, Украина!" и "антифашистского" движения, и определить план действий по интеграции Украины в Европейский Союз.

Кроме того, Тимошенко считает целесообразным организовать всеукраинский круглый стол при участии политиков из всех лагерей.

Также она выступает против выдвижения единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2015 года, если выборы будут в два тура. "Хочу четко заявить, что я против выдвижения от оппозиции единого кандидата в президенты, если выборы будут проходить в два тура. Считаю, что выдвижение единого кандидата от оппозиции на президентские выборы не только не нужно, но и крайне вредно для победы", - отметила Тимошенко.