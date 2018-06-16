Майские тренды украинской политики

Стартовавшие выборы. Президентская кампания в Украине стартовала непривычно рано. Гонка за право стать главой государства и попытки Виктора Януковича сохранить за собой это кресло еще на пять лет диалектически взаимосвязаны. Большинство реальных претендентов на президентство получили осенью 2012-го депутатские мандаты, отчего Верховная Рада постепенно превращается в цепочку кандидатских плацдармов, с которых будет атакован действующий президент, когда Центризбирком даст отмашку. Кстати, в следующем году проработавшие семь лет члены Центральной избирательной комиссии должны быть переизбраны, и этот процесс вряд ли сможет избежать политизации.

Кандидаты от оппозиции отказались выдвинуть единого претендента на булаву, предпочитая сражение с Виктором Януковичем в индивидуальном разряде. Категорически против выдвижения единого оппозиционного кандидата Юлия Тимошенко, для которой такой сценарий может означать политическое забвение. Противники власти к тому же периодически поднимают волну возмущения вокруг возможного избрания главы государства в парламенте, хотя четыре года назад эта идея живо обсуждалась Виктором Федоровичем и Юлией Владимировной во время закулисных переговоров. Тезис о стремлении власти выписать правила проведения выборов президента под себя звучит несколько наивно: можно подумать, что в Украине когда-то было иначе.

Президент в засаде. Виктор Янукович показательно не стремится к повышенной публичной активности, проигнорировав даже необходимость выступить перед парламентариями с ежегодным президентским посланием. Многочисленность президентской охраны и зашкаливающая деловая активность президентского окружения уже давно стали притчею во языцех. При этом Виктор Федорович остается самым популярным политиком в стране, не уступая эту позицию с 2006 года. Здравомыслящие оппозиционеры увещевают своих коллег о том, что наивно рассчитывать, что Янукович обратится в бегство сразу после выдвижения кандидатами в президенты Кличко, Тягныбока и Яценюка, но те предпочитают жить в мире собственных представлений об украинских особенностях викторианского правления. И совсем уж крамольная мысль: выиграть у Януковича сможет тот политик, что сможет поставить себе на службу знания о Викторе Федоровиче, полученные у Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко.

Что касается вероятной победы самого Виктора Януковича, то создается впечатление, что он проводит кастинг на право возглавить и провести свою президентскую кампанию. Кроме проверенных политических бойцов (Андрей Клюев, Сергей Лёвочкин) есть и амбициозный новичок (Сергей Арбузов). К слову, следует учитывать тот факт, что на будущих президентских выборах фактор России для действующего главы государства далеко не однозначно будет позитивным.

Правительственный нарыв. Серьезно обновленный в декабре 2012 года Кабинет Министров так и не стал единой командой. Николай Азаров установил рекорд пребывания во главе правительства, отработав больше трех лет у правительственного штурвала, в последнее время обходясь без своих людей в составе правительства. При этом Николай Янович мало напоминает «раба на галерах», а статус председателя Партии регионов заметно усложняет процедуру его отставки, которая будет напоминать безальтернативный выход на политическую пенсию. Активная тень премьера, его первый заместитель Сергей Арбузов неоднократно пытался доказать, что достоин повышения в табели о рангах, но пока в этом не преуспел. Успехи Сергея Геннадиевича может воспевать только его пиар-служба, но в реальной экономике они не находят объективного отражения.

Главная характеристика обновленного состава правительства – его серость. Не спасают ситуацию даже три женщины-министра, включая брошенную на амбразуру социальной политики лидера «Украины – вперед» Наталью Королевскую. Переговоры с МВФ идут ни шатко, ни валко, Кабмин предпочитает не спешить с корректировкой бюджета-2013, конечно, если не считать изменения, принятые на выездном парламентском заседании в интересах Министерства доходов и сборов. Впервые с начала президентства Януковича достоянием гласности становятся дискуссии между премьером и его подчиненными по экономическим вопросам. При этом время для перетряхивания состава правительства не наступило – скамейка запасных у «регионалов» в профессиональном плане оказалась короткой, а менять шило на мыло не стоит.

Балансирующий парламент. Отработавшая полгода Верховная Рада убедительно доказала, что не готова к законотворческим подвигам. Отчаянная борьба оппозиции за персональное голосование принесла свои плоды: хотя Партия регионов утверждает, что контролирует большинство депутатских голосов, результаты голосования подтверждают это крайне редко. При этом отдельные «регионалы» не стесняются лично торпедировать инициативы Кабинета Министров, сформированного Партией регионов. Есть основания полагать, что подобных парадоксов в работе слуг народа будет становиться с каждым днем все больше.

Многое в парламенте седьмого созыва этой весной было впервые. К примеру, «выездное заседание» под руководством спикера Верховной Рады Владимира Рыбака, которое вряд ли можно занести ему в актив. Или решение ВАСУ, которым за совместительство лишили депутатских мандатов защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко и – за компанию – миллиардера Андрея Веревского из фракции «регионалов». Появление перебежчиков – неприятная традиция отечественного парламентаризма, но, пожалуй, ни одного лидера не покусывали так активно свои депутаты, как это делают «сердечники» с Арсением Яценюком.

Думы о выборах. Принцип «Избрался сам – помоги другому» в нынешнем парламентском созыве не работает. Назначение выборов в пяти мажоритарных округах, где не были определены победители осенью 2012 года, остается предметом политических торгов, однозначный результат которого предсказать сложно. Игнорируют парламентарии и необходимость проведения выборов в столице, где уже год нет городского головы, а полномочия Киевсовета официально истекают 2 июня. Утечка информации из Конституционного Суда дает основания говорить, что выборов в Киеве не будет до 2015 года. Сомнительно, что царящие в столице оппозиционные настроения являются достаточным поводом для игнорирования необходимости формирования избранной власти. Напомню, что эффективная муниципальная власть – один из краеугольных камней интеграции. Без мэров остаются и четыре областных центра.

Ручное управление избирательным процессом трудно назвать признаком силы власти, скорее, это неприкрытая демонстрация ее слабости. Да и оппозиция оказалась не способной настоять на своих требованиях, оказав давление на парламент не профессиональными митингующими, а реальными сторонниками. Пассивность в этом компоненте политической жизни, пожалуй, ярче всего подтверждает предположении о «борьбе нанайских мальчиков» в украинском политикуме.

Опьянение газом. Скандал с испанским лыжным инструктором, игравшим роль уполномоченного на подписание документов о строительстве LNG-терминала в Украине, словно стал катализатором активизации на газовом фронте. Украина продолжает снижать объемы закупаемого у «Газпрома» «голубого золота», открывает альтернативные источники поставок углеводородов из Европы и продолжает затяжные переговоры о создании газотранспортного консорциума и с Россией, и с ЕС.

Украина с достаточно эффективной ГТС, которая сегодня используется далеко не в полном объеме, напоминает засидевшуюся в невестах барышню с хорошим приданым, которую обстоятельства могут заставить согласиться не на танго втроем (Украина – ЕС – Россия), а на брак по расчету с «Газпромом».

Геополитический шпагат. Стоит отметить, что Украина, вопреки прогнозам некоторых экспертов, продолжает продвигаться по пути евроинтеграции. Строгие европейские экзаменаторы отложили проведение экзамена геополитического значения на осень 2013-го, непосредственно перед саммитом в Вильнюсе. Официальному Киеву в этом помогло освобождение Юрия Луценко, который предпочел на время дистанцироваться от активной политической деятельности. За подписание Соглашения об ассоциации и консолидированные действия власти и оппозиции ради евроинтеграции выступила и остающаяся в тюремной палате Юлия Тимошенко.

При этом Виктор Янукович не спешит подниматься с геополитического шпагата, настырно проталкивая в отношениях с Россией и ее союзниками по Таможенному союзу схему «3+1», позволяющую сохранять товарооборот с постсоветскими странами и свободу внешнеполитического маневра. Но не стоит забывать, что бесплатный сыр, дешевый газ и уступчивый Путин, согласившийся на необычное учатсие Украины в ТС в качестве «наблюдателя», остаются компонентами ловушки для Украины

Игра мускулами. Акция «Вставай, Украина» так и не стала общенациональной революцией, как она представлялась вождями оппозиции на старте. Но она сыграла свою историческую роль: благодаря инциденту во время проведения митинга в Киеве вся страна убедилась, что и власть, и оппозиция в своих действиях рассчитывают не только на силу убеждения, но и отряды крепких ребят без устойчивых убеждений. Правда, это не исключает наличия идеологически подкованных обладателей крепких мышц и навыков уличной герильи. Пожалуй, это самый опасный тренд этой весны, поскольку в обществе искусственно нарастает напряжение, вбрасываются сценарии расслоения общества, способные сыграть негативную роль не только для отдельных кандидатов в президенты, но и для страны в целом.

Евгений Магда