Советник Януковича: Украине нечего делать в Таможенном союзе

Очень вероятно повторение белорусского сценария. Об этом в эфире «5 канала» заявил советник Президента Украины Владимир Зубанов.

«Всем понятно и политикам, и хозяйственникам, что на тех условиях, которые существуют в Таможенном союзе, Украине там нечего делать. Потому что действительно, уставы, эта Евразийская комиссия, которая является исполнительным органом, там у России есть большинство голосов при принятии любого решения. И есть разные политики, и эксперты, которые говорят, что если мы вступаем в Таможенный союз, нам Россия обещает газ по 350 долларов. На самом деле, потом будут решать в этой комиссии сколько газ будет стоить, может сегодня и 250, а через полгода скажут: ребята, изменилась ситуация - и будет по 450 долларов. Пример Беларуси показывает, что ГТС избавились, газ получили более-менее дешевый, прошел один год, и газ для Беларуси сейчас - тяжкое иго для их экономики, Россия подняла цену, поскольку она решает вопрос. Поэтому конечно, никакого решения о каком-то вступлении в Таможенный союз на тех условиях быть не может», - заявил Зубанов.