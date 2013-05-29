Лавринович: Минюст не получил замечаний к законопроекту о перевыборах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Александра Лавриновича.

Министр напомнил, что проект закона был разработан в связи с принятием Центральной избирательной комиссией постановления от 5 ноября 2012 года № 1931 "О невозможности достоверного установления итогов голосования и результатов выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197 и 223". А также в связи с признанием 8 февраля 2013 года Высшим административным судом Украины невозможным достоверное установление итогов голосования и результатов выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года в одномандатных избирательных округах № 11 и 71.

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Изменения к избирательному законодательству также имели целью искоренить недостатки, зафиксированные при проведении парламентских выборов в Украине 28 октября 2012 года.

Так, предлагалось усовершенствовать законодательство о выборах народных депутатов Украины с учетом заключений и рекомендаций, изложенных в окончательном отчете Миссии наблюдения за выборами ОБСЕ/БДИПЧ относительно парламентских выборов в Украине в октябре 2012 года. В частности, предусматривалось учесть замечания, изложенные в отчете, относительно создания законодательных оснований для проведения повторных выборов народных депутатов Украины в 94, 132, 194, 197 и 223 одномандатных избирательных округах.

Обсуждение законопроекта проходило с 11 апреля по 10 мая 2013 года. Проект был обнародован на официальном веб-сайте Министерства юстиции и на правительственном веб-сайте "Гражданское общество и власть".