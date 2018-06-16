Тайна деклараций: почему депутаты прячут свои доходы и игнорируют закон

Только 183 депутата Верховной Рады Украины обнародовали свои декларации о доходах за 2012 год, утверждает общественное движение «Честно». Остальные 262 народных избранника попросту проигнорировали закон «О принципах предупреждения и противодействия коррупции», в котором четко прописано, что депутаты до 1 апреля должны подать свои налоговые декларации в Аппарат ВРУ, а до 1 мая они должны быть опубликованы в СМИ.

Лучше всего норму закона выполнили депутаты УДАРа – в открытых источниках есть декларации всех 42 представителей фракции. «Члены УДАРа просто соблюдают закон. Политика – публичная работа, и УДАР это осознает», - объяснила такую сознательность коллег народный депутат Ирина Геращенко.

В других фракциях (судя по результатам исследования, проведенного «Честно») желающих обнародовать данные о своем финансовом состоянии гораздо меньше: декларацию о доходах опубликовали 62 депутата от «Батькивщины», 35 регионалов, 26 представителей «Свободы», 16 из 32 внефракционных депутатов и всего 2 коммуниста.

Защитная реакция

«Парадокс в том, что журналисты обсуждают только декларации тех, кто их обнародовал и те, кто этого не делал, оказываются в более комфортных условиях. Мне обидно, когда журналисты громко заявляют, что коммунист заработал 189 тыс. грн. и при этом не пишут, что он задекларировал только свою зарплату. Я думаю, что если будет объективно отношение к декларациям, то ситуация с обнародованием подобной информации изменится», - убежден представитель КПУ Спиридон Килинкаров.

Правда, как утверждает коммунист, свою декларацию он все-таки обнародовал, и делает это шестой год подряд.

У главы Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко другое объяснение безответственному отношению народных депутатов к украинскому законодательству. «Ты живешь на зарплату депутата, а имеешь несколько дорогих автомобилей и загородный дом – такие вещи демонстрировать не хочется, не хочется нарываться на неприязнь. Это главный мотив – несоответствие формальных доходов реальному финансовому состоянию», - объясняет политолог.

А председатель регламентного комитета Верховной Рады, регионал Владимир Макеенко и вовсе считает, что обнародованная декларация – синоним опасности. «Я встречался с одним депутатом прошлого созыва. Он опубликовал декларацию и вынужден был охрану нанять, чтобы детей в школу водить. Начался шантаж, звонки. Если мажоритарщик считает нужным, пусть у себя в округе обнародует», - рассказал политик.

Но главное – не факт публичности декларации, убежден Владимир Макеенко, а то, что в ней написано. «Опубликовал – значит, честный. Но ты же опубликовал формальность, а в реальности – другое. Покажи реально, чем ты владеешь, покажи, где ты живешь и на чем ездишь. Что я заметил последний год, так это то, что все резко стали «беднеть». Все скрылись за фирмами, родственниками. У нас открываешь журнал Forbes – одна история, открываешь декларации – другая. Вот это нужно менять», - уверен регионал.

Беззубый закон

И, тем не менее, обнародовать декларации о доходах народных депутатов обязывает закон. Но выполняет его только малая часть политиков потому, что в законе «О принципах предупреждения и противодействия коррупции» попросту не прописано, какое наказание должны понести депутаты, если его нарушат.

«Этот закон – полная ерунда. Это оправдание перед Западом: вроде как мы его приняли и боремся с коррупцией. Ответственности никакой нет. Что говорит закон? Запрещена неподача или несвоевременная подача декларации. А в ней можно просто фамилию написать и подпись поставить», - признал первый замглавы парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль.

Не понесет депутат ответственность и если подаст в своей налоговой декларации неправдивую информацию. «За неправильные данные, искажение, за сокрытие информации не наступает никакая ответственность. В VI созыве мы с одним коллегой заполняли вместе декларации. У него вышло 123 тыс. грн. совокупного дохода. Я предложил написать 123 млрд. Он и написал. Так эта декларация лежит в Аппарате ВРУ по сей день. Никто их не читает и не проверяет. Это формальность, которая никакого отношения не имеет к борьбе с коррупцией», - подчеркнул политик.

Закрытая информация

Кроме того, депутатам в этом году пришлось преодолевать определенные препятствия, чтобы выполнить закон. Как утверждает замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, декларации народных депутатов практически засекречены. Причем, сделано это на уровне руководства Верховной Радой.

«Согласно закону о статусе народного депутата я сдаю декларацию в управление делами аппарата ВР и по месту жительства. Я не знаю ни одного депутата, который бы не сдал декларацию. Каждый год эти декларации публиковались. Декларации всех народных депутатов. С этого года их почему-то засекретили. Поэтому мне пришлось писать отдельное письмо, что я не возражаю против публикации моей декларации. Я думаю, что это распоряжение Рыбака. Хотя такого ни при одном спикере не было», - рассказал народный депутат.

Сколько депутатов, несмотря на это, обнародовали данные о своем финансовом состоянии, Сергей Соболев сказать не готов. «Теперь каждый депутат вынужден писать по этому поводу письмо или самостоятельно публиковать декларацию в СМИ. Я сейчас не обладаю информацией, сколько депутатов это сделали. Хотя по закону это и не нужно. Декларация должна автоматически публиковаться и предоставляться общественности по любому запросу», - подчеркнул политик.

Не совсем честно

Но есть еще один нюанс. Сами результаты исследования, проведенного общественным движением «Честно» вызывают у депутатов сомнения. Причем, независимо от политической принадлежности народных избранников.

«Декларации по закону могут быть обнародованы в государственных или коммунальных СМИ. Я депутат от Черновицкой области и могу обнародовать ее в любой газете своей области. «Честно» мониторит только «Голос Украины», - отметил Геннадий Москаль.

Не считает «Честно» объективным и замглавы фракции Партии регионов Елена Бондаренко. Объясняя, почему она не предоставила свою декларацию по запросу общественного движения, народный депутат заявила, что отказывается работать с подобным проектом. «Мы смотрели, что именно вменяется в вину политикам. Обвинения основаны на информации из интернета и ничем не подкреплены», - объяснила она.

Вице-спикер Верховной Рады, замглавы ВО «Свобода» Руслан Кошулинский и вовсе отказался комментировать какие-либо исследования, проводимые аналитиками «Честно», сославшись на то, что у «Свободы» с данным общественным движением конфликт.

Между тем Виталий Шарлай, аналитик компании «Фільтруй Владу!», организованной движением «Честно», в комментарии УНИАН опроверг обвинения депутатов в необъективности: «Мы анализировали все издания, в которых по закону должны быть опубликованы декларации. Кроме сайта Верховной Рады и газеты «Голос Украины» мы также изучали интернет. То есть, если декларации были опубликованы в региональных СМИ, сайты которых в интернете, мы их также анализировали», - говорит он.

Шарлай добавил, что все декларации также должны быть опубликованы на сайте ВРУ. «Но там декларации далеко не всех депутатов», - отметил Виталий.

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Самым богатым депутатом Верховной Рады, судя по имеющимся в открытых источниках декларациям, является регионал Борис Колесников. В 2012 году экс-министр инфраструктуры получил 278,152 млн. грн. доходов. Зарплата политика составила почти 304 тыс. грн., 253,173 млн. грн. — роялти, 9,824 млн. грн. — проценты банка от депозитов, 14,583 млн. грн. — дивиденды. С общей суммы дохода был уплачен подоходный налог в сумме почти 43,861 млн. грн.

Анна Невмержицкая