У Лавриновича хотят раскрыть спонсоров кандидатов в народные депутаты

Министерство юстиции Украины обнародовало на своем сайте проект дополнительных предложений по внесению изменений в закон о выборах народных депутатов, которым предлагается оптимизировать финансирование избирательных фондов кандидатов в народные депутаты с учетом рекомендаций европейских институтов.

Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ Украина".

В Партии регионов, как пишет издание, считают, что данная инициатива сделает использование избирательных фондов более прозрачным. В оппозиции же опасаются, что таким образом власти смогут оказывать давление на источники ее финансирования. Но при этом признают, что отдельные предложения Минюста позволят предотвратить нарушения со стороны кандидатов.

В пресс-службе ведомства заявили, что целью создания документа является "оптимизация финансирования избирательных кампаний кандидатов в народные депутаты".

Предложениями Минюста планируется дополнить ранее подготовленный министерством законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов". Документ обсуждался 25 апреля на закрытой встрече с экспертами Венецианской комиссии и лидерами парламентских фракций. По результатам консультаций его планировалось доработать и опять вынести на рассмотрение Венецианской комиссии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и экспертов Евросоюза.

В ведомстве попытались учесть пожелания ОБСЕ относительно обеспечения прозрачности финансирования избирательных кампаний кандидатов в народные депутаты. "Зачастую на выборах используются средства, полученные нелегальным способом, - без уплаты налогов, из непонятных источников. Кандидаты должны выходить на честную финансовую политику", - заявил "Ъ" народный депутат Владимир Олийнык (Партия регионов).

Среди прочего в Минюсте предлагают запретить делать добровольные взносы в избирательные фонды кандидатов не только лицам без гражданства, иностранцам, анонимным жертвователям, но и лицам под псевдонимом. В оппозиции на это положение отреагировали неоднозначно. "Партия власти хочет контролировать всех юридических и физических лиц, которые финансируют кандидатов в депутаты, чтобы оказывать давление на тех, кто поддерживает оппозицию. Это задание, которое было поставлено перед Александром Лавриновичем (министр юстиции)", - полагает член Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Владимир Бондаренко ("Батькивщина").

В ведомстве также намерены обязать распорядителей средств избирательных фондов партий и кандидатов в одномандатных округах подавать в Центризбирком и окружные избирательные комиссии, соответственно, промежуточные финансовые отчеты о поступлении и использовании средств за 20 дней до голосования. Ранее распорядители фондов должны были представлять такие отчеты только после голосования. Выборочный контроль поступлений, учета и использования средств осуществляют избирательные комиссии и банки, в которых открыты счета фондов. Если по результатам анализа отчетов избирком обнаружит нарушения, он обязан сообщить об этом в правоохранительные органы.

Одно из главных новшеств, предлагаемых Минюстом, - возможность выносить предупреждения об отмене регистрации кандидата в депутаты, если были нарушены сроки открытия избирательного фонда, сроки предоставления избирательным комиссиям отчетов о поступлении и использовании средств фондов или же в случае внесения распорядителем фондов в финансовый отчет недостоверных данных. В парламенте согласились, что "предупреждение как инструмент влияния на кандидатов целесообразно". "Вынесение предупреждений правильно, если направлено не на снятие кандидата с регистрации, а на устранение нарушения. Таким образом, контроль над субъектом, который уже нарушил законодательство, будет более сильным", - считает народный депутат от фракции "УДАР" Наталья Новак.