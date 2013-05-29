Фюле: России растолковали несовместимость соглашения об ассоциации с ТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле на сессии Парламентской Ассамблеи Евро-НЕСТ (ЕС – страны “Восточного партнерства”).

“Чем больше мы сотрудничаем с нашими партнерами, тем больше мы ощущаем возрастающую потребность в обмене точками зрения с Российской Федерацией”, - сказал он.

Комиссар напомнил, что раз в 2 года Еврокомиссия в полном составе проводит встречи с правительством России, причем последняя такая встреча состоялась 2 месяца тому назад в Москве.

По словам Фюле, во время этой встречи Комиссия впервые затронула три важных вопроса сотрудничества с восточными соседями и Россией.

“Во-первых, мы объяснили отсутствие совместимости между соглашениями об ассоциации и Таможенным союзом... Мы четко объяснили: это - не вопрос политики, это - не вопрос идеологии”, - сказал Фюле.

Вторым важным вопросом, по его словам, стал вопрос о возможности для стран-участниц “Восточного партнерства” таким образом сотрудничать с Таможенным и Евразийским союзами, чтобы не брать при этом на себя обязательств, которые бы противоречили при этом соглашениям о свободной торговле с ЕС.

Третьим, по словам комиссара, стал вопрос регуляторных рамок. Он напомнил, что ЕС развивал свой acquis communautaire в течение нескольких десятков лет, и выразил мнение, что определенное время необходимо будет потратить и Евразийскому союзу на разработку собственных регуляторных рамок.

“Если мы будем развивать два разных регуляторных поля, то, хотим мы того или нет, мы будем создавать стену между нами”, - отметил Фюле.