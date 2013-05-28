Регионалы выиграли выборы в Днепропетровске

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в городской территориальной избирательной комиссии, которая сегодня обнародовала официальные результаты выборов. Для участия в выборах были зарегистрированы 16 кандидатов в депутаты.

По данным гортеризбиркома, в голосовании, происходившем 26 мая, приняли участие 2753 избирателя, из которых 1950 голосов отдали за представительницу ПР - 25-летнюю аспирантку Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта Оксану Гололобову.

На втором месте представитель Объединенной оппозиции, студент Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара Кирилл Дороленко, который набрал 300 голосов избирателей.

В голосовании приняли участие около 22% избирателей, включенных в списки.

Как заявил УНИАН Дороленко, во время выборов были зафиксированы многочисленные нарушения избирательного законодательства. «По этому поводу я подал 5 жалоб в гортеризбирком», - сказал кандидат в депутаты.

В то же время в гортеризбиркоме УНИАН сообщили, что никаких жалоб не зарегистрировано.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в округе №54 состоялись довыборы в Днепропетровский горсовет в связи со сложением полномочий депутата по этому округу ректора Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта Александра Пшинько.

По теме: Свобода заявляет о тотальном админресурсе на довыборах в Днепропетровске

По информации пресс-службы ВО «Свобода», довыборы «сопровождались грубыми нарушениями законодательства ради победы кандидатки от власти - 25-летней Гололобовой».

Так, наблюдатели-«свободовцы» фиксировали вброс бюллетеней за провластную кандидатку, студентов Университета железнодорожного транспорта, в котором работает кандидат от ПР, заставляли голосовать за Гололобову, отметили в «Свободе».