Скандального генконсула РФ сделали почетным членом российской общины Крыма

Русская община Крыма сделала своим почетным членом генерального консула России в Симферополе Владимира Андреева, который подает в отставку из-за несогласия российского МИДа с его оскорбительными высказываниями о роли крымских татар в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщила пресс-служба организации, такое решение приняли 25 мая в Симферополе участники совместного заседания думы Русской общины Крыма и совета Крымской организации партии «Русское единство». С инициативой выступили председатель организации Сергей Цеков и лидер партии Сергей Аксенов.

Цеков заявил, что, озвучивая свою позицию в отношении премьеры фильма «Хайтарма», Андреев не называл всех крымских татар предателями, этот вывод сделали за него функционеры Меджлиса и поддержавшие их журналисты.

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«Все, что хотел сказать генеральный консул России, - это то, что, снимая фильм о трагедии депортации и о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, авторы фильма должны говорить правду. В частности, правду о сотрудничестве части крымских татар с фашистами во время войны. А эту правду создатели фильма "Хайтарама" обошли стороной. Тем самым они, по сути, поддерживают позицию нелегального «меджлиса», который до сих пор не осудил преступления крымскотатарских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны», - заявил лидер Русской общины Крыма.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в интервью одному из телеканалов генконсул РФ в Симферополе Андреев заявил, что не рекомендовал делегатам российских летчиков, приехавшим из Москвы, присутствовать 17 мая на премьере фильма «Хайтарма» о депортации крымских татар и дважды герое Советского Союза летчике Амет-Хане Султане. По его мнению, картина извращает правду о войне и не рассказывает о фактах сотрудничества татар с немцами.

22 мая первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Россию отозвать своего генерального консула в Симферополе из Крыма.

Министерство иностранных дел Украины потребовало от МИДа России дать оценку высказываниям Андреева.

23 мая в МИД РФ назвали некорректными высказывания Андреева о крымских татарах.

24 мая Андреев заявил, что решил подать в отставку с должности консула из-за несогласия с оценкой российского МИД его высказываний о крымских татарах в годы войны.