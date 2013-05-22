Эксперт: Украина нужна России, чтобы не тянуть ярмо интеграции самостоятельно

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом профессор кафедры торговой политики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский сказал в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Соглашение об ассоциации Украины с ЕС: за и против».

«Не может быть успешной интеграции на постсоветском пространстве без Украины», - заявил А.Портанский.

Он напомнил опыт Евросоюза, где существовал «локомотив» – Франция и Германия, которые тянули за собой всех остальных, обеспечивая прогресс этой структуры.

«Я согласен со своими коллегами, которые считают, что на постсоветском пространстве этим локомотивом могут быть только связка России и Украины», - добавил эксперт.

Он объяснил, что, во-первых, это две самые большие экономики. Во-вторых, есть и политический момент – Россия не может идти в Европу без Украины, а Украина – без России, хотя и в меньшей степени.

«Конечно, руководители в Москве отдают себе в этом отчет и поэтому так настойчиво стремятся втянуть Украину. Потому что на сегодняшний день этот груз, интеграционное ярмо, Москва вынуждена тянуть на себе», - считает эксперт.

Он отметил, что Украина не может пойти на полноценное вступление в Таможенный союз. «Повторяю, что Украина чрезвычайно важна в интеграционном проекте. Однако и Соглашение об ассоциации тоже не может быть не подписано – точка невозврата уже пройдена», - считает он. А.Портанский прогнозирует, что подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС негативно повлияет на ее отношения с Россией, «и в Москве это понимают».

Эксперт считает, что ситуация остается очень сложной и моментального решения выхода из такого тупика пока он не видит.

«Я вижу цельное решение этой проблемы, которая образовалась в треугольнике Россия-Евросоюз-Украина, только через создание панъевропейской зоны свободной торговли. Это пока «журавль в небе», никто не знает насколько он может успешно реализован», - сказал эксперт.