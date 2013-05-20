Янукович назначил заместителей министрам экологии и агрополитики
21:28, 20 мая 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Сушко заместителем министра экологии и природных ресурсов – руководителем аппарата.
Янукович сделал новые назначения
Соответствующий указ Президент подписал сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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Кроме того, еще одним указом Президент назначил Валерия Давиденко заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.
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