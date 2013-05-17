Азаров: Депутатская неприкосновенность нужна прежде всего народу

Об этом премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос пользователя Сергея Довгича по поводу отношения к норме о неприкосновенности народных депутатов.

Как разъяснил Азаров, «иммунитет дает возможность членам парламента проводить расследования, выступать с критическими замечаниями в адрес действующей власти. Таким образом, по большому счету, иммунитет членов парламента нужен не самим депутатам, а прежде всего, народу, который они представляют в парламенте».

Постановку же вопроса о полной отмене неприкосновенности депутатов премьер-министр счел популистской.

«Это абсолютно неправильное мнение. Еще раз подчеркиваю, что нам необходим реальный инструмент представления интересов народа и контроля народных избранников за работой исполнительной власти», - сказал Азаров.

В то же время, украинский премьер признал, что члены парламента часто злоупотребляют данной привилегией, поэтому вопрос о неприкосновенности народных депутатов следует «очень серьезно взвесить».

Ранее УНИАН сообщал, что ВР не поддержала решение о рассмотрении 20 июня изменений в Конституцию о неприкосновенности депутатов.

За проект постановления «О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности» проголосовали только 190 народных депутатов (при необходимых 226) из 401, зарегистрированного в сессионном зале.