Азаров: Депутатская неприкосновенность нужна прежде всего народу
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что депутатская неприкосновенность нужна прежде всего украинскому народу, чтобы его избранники могли контролировать деятельность исполнительной власти.
Об этом премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос пользователя Сергея Довгича по поводу отношения к норме о неприкосновенности народных депутатов.
Как разъяснил Азаров, «иммунитет дает возможность членам парламента проводить расследования, выступать с критическими замечаниями в адрес действующей власти. Таким образом, по большому счету, иммунитет членов парламента нужен не самим депутатам, а прежде всего, народу, который они представляют в парламенте».
Постановку же вопроса о полной отмене неприкосновенности депутатов премьер-министр счел популистской.
«Это абсолютно неправильное мнение. Еще раз подчеркиваю, что нам необходим реальный инструмент представления интересов народа и контроля народных избранников за работой исполнительной власти», - сказал Азаров.
В то же время, украинский премьер признал, что члены парламента часто злоупотребляют данной привилегией, поэтому вопрос о неприкосновенности народных депутатов следует «очень серьезно взвесить».
Ранее УНИАН сообщал, что ВР не поддержала решение о рассмотрении 20 июня изменений в Конституцию о неприкосновенности депутатов.
За проект постановления «О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности» проголосовали только 190 народных депутатов (при необходимых 226) из 401, зарегистрированного в сессионном зале.