Эксперт: Завтра оппозиция вряд ли объявит единого кандидата в мэры Киева

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение политтехнолог Тарас Березовец выразил сегодня на пресс-конференции.

“Не состоится это по одной простой причине, что переговоры по единому кандидату на сегодняшний день не завершены”, - сказал он.

В то же время Березовец отметил, что все три вероятных кандидатуры на должность Киевского городского головы: Петр Порошенко, Николай Томенко и Николай Катеринчук имеют как «плюсы», так и «минусы». Основным «минусом», в частности Порошенко, политтехнолог назвал его пребывание на должности министра в правительстве Николая Азарова.

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В свою очередью президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь Жданов выразил мнение, что фамилию единого кандидата на должность мэра столицы оппозиция озвучит после назначения даты выборов.

По его мнению, промедление с объявлением единого кандидата на должность мэра происходит из-за лидера партии “УДАР” Виталия Кличко, поскольку по договоренности он имеет право первым озвучить фамилию кандидата.

Жданов также считает, что завтра оппозиция объявит о своих планах действий и о том, как в дальнейшем будут проходить ее акции, поскольку, как считает политолог, завтрашним днем они не закончатся.

Кроме того, эксперт не исключил, что завтра лидеры оппозиции заявят о едином кандидате на президентские выборы, однако не назовут его фамилию, поскольку нет уверенности, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выйдет из тюрьмы до выборов.

В то же время Березовец спрогнозировал, что во время завтрашней акции “Вставай, Украина!” в столице соберется около 20 тысяч сторонников оппозиции. Он также отметил, что их могло бы быть намного больше, если бы в акциях в регионах активное участие принимала Тимошенко.