Командующий признает, что в Киеве не хватает внутренних войск

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск, из Винницкого региона в Киев действительно будут направлены в ближайшие дни 250 военнослужащих, но расценивать их как какое-то “подкрепление” невозможно, поскольку недавно из Киевского гарнизона были уволены в запас 680 солдат, проходивших срочную службу, а те, которые пришли вместо них, еще проходят так называемый “курс молодого бойца”, потому привлекать их к охране общественного порядка невозможно.

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Как сообщал УНИАН, на своей странице в Facebook народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк со ссылкой на командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка написал, что 18 мая в Киев будут введены дополнительные подразделения Внутренних войск.

Сиротюк, который является членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, написал: «Внутренние войска таки стягивают в Киев. Это на Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны подтвердил сам командующий внутренними войсками Шуляк Станислав Николаевич. То есть он подтвердил, что в субботу, 18 мая, в Киев будут введены дополнительные подразделения внутренних войск».

Как отметил депутат, «командующий даже придумал замысловатое объяснение. Оказывается - в Киеве бойцы Внутренних войск молоды и не обтесаны, а поэтому нужно подтянуть более опытных».

На 18 мая в Киеве запланирована акция протеста оппозиции "Вставай, Украина!", а Партия регионов планирует в этот день провести антифашистский марш.

Кроме того, 18 мая в центре столицы предусмотрены масштабные мероприятия в связи с празднованием 11-го Дня Европы в Киеве.