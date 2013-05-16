Кивалов: Лавринович претендует на должность члена Высшего совета юстиции

Об этом сообщил журналистам председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов.

По его словам, от председателя ВР Владимира Рыбака, как предполагает регламент ВР, поступили документы, согласно которым «Лавринович претендует на должность члена Высшего совета юстиции».

При этом он напомнил, что парламентом ВСЮ избираются три представителя.

Кивалов напомнил, что на сегодня Лавринович является членом ВСЮ, но «по должности», то есть членами ВСЮ по должности избираются три человека — министр юстиции, председатель Верховного суда и Генеральный прокурор.

«Он (Лавринович — УНИАН) захотел работать профессионально в Высшем совете юстиции», - сказал Кивалов и подчеркнул, что в случае, если парламент поддержит его кандидатуру, то Лавриновичу придется выбирать между постом министра юстиции Украины и должностью члена Высшего совета юстиции.

Как известно, сегодня также Кивалов сообщил журналистам, что сложил свои полномочия руководитель Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко, поскольку истек срок пребывания в этой должности — 3 года.