Янукович отдал внешнюю политику и интеграцию послу Украины в ЕС
14:41, 13 мая 2013Политика
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Янукович назначил Елисеева советником Президента - Уполномоченным Украины по внешнеполитическим и интеграционным процессам.
Янукович создал должность ответственного за интеграцию
Президент Украины Виктор Янукович назначил Константина Елисеева советником Президента Украины – Уполномоченным Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.
Об этом сообщается на сайте главы государства.Согласно документу, Елисеев должен представить проект Положения об Уполномоченном Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.
Как сообщал УНИАН, Елисеев - Представитель Украины при ЕС.
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