Военные просят перерасчет

Накануне Дня победы Министерство обороны Украины обратилось к Кабмину с просьбой дополнительно выделить из государственного бюджета около 2 миллиардов гривень на реформирование Вооруженных сил. Как заявил Максим Праута, и.о. главы Департамента прессы и информации Министерства, для реализации в 2013 году мероприятий по проекту Государственной комплексной программы реформирования ВСУ до 2017 года ведомству дополнительно необходимо выделить сумму в 1 миллиард 827 миллионов гривень.

О необходимости крупных вложений в задуманную программу реформ и модернизации вооруженных сил ранее заявлял и сам министр обороны Павел Лебедев. Так, в ходе апрельского брифинга в Кабмине министр сообщил, что для перевооружения украинской армии на новые и модернизированные образцы военной техники до 2017 года необходимо изыскать 125 миллиардов гривень, и сейчас этот вопрос согласовывается с Министерством финансов.

По словам министра, расчетная цифра Минфина сейчас составляет 98 млрд грн. Однако Лебедев отметил, что окончательно размер вложений в модернизацию будет утверждать Президент.

«Думаю, что в этом вопросе Президент поставит точку в пользу Министерства обороны», – подчеркнул Лебедев.

Увеличение расходов на военный комплекс связано с озвученным намерением государства вывести свой оборонный потенциал на новый уровень. В 2012 году бюджет ведомства составил около 16 млрд гривень, что сравнимо с финансированием армии африканской Анголы с населением в 13 млн человек. При этом Минобороны фактически получило лишь 14 млрд гривень. Для сравнения, в России в этот год военные расходы составили примерно тридцать украинских оборонных бюджетов.

На 2013 год Министерство разрабатывало бюджетный запрос в размере 22,8 млрд гривень. Однако объем госфинансирования составил в итоге 15,3 млрд.

По мнению президента Атлантического совета Украины, генерал-майора Вадима Гречанинова, выделяемого государством бюджета пока явно недостаточно, чтобы в одночасье совершить рывок в боеспособности.

«Предшественники нынешнего министра обороны так и не смогли наладить рабочие взаимоотношения между министерством и Генштабом. А о том, чем обеспечить реформу вооруженных сил, задумались только сейчас, - говорит эксперт. – Но сегодня Вооруженные силы намного теснее сотрудничают с европейскими структурами общей безопасности, чем в 2008 году, когда отношение к армии на государственном уровне было просто безобразное».

Однако и при имеющемся финансировании ведомство демонстрировало определенные достижения в нормализации работы.

«Количество отремонтированной военной техники за прошлый год существенно превышает показатели предыдущих лет», - говорит эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец. По его словам, в оборонном ведомстве нашли и решение вопроса питания военнослужащих, особенно беспокоящего матерей призывников и солдат срочной службы.

Действительно, вокруг продовольственных тендеровисчезли скандалы, неминуемо сопровождавшие их в прошлые годы. Последний тендер прошел в конце апреля и публичных конфликтов между поставщиками (или с участием ведомства) не вызвал. Хотя в прошлые годы из-за срыва аутсорсерами работы солдатских столовых экс-министр обороны Михаил Ежель грозился вообще демонтировать систему их привлечения, которую в 2007 году ввел Анатолий Гриценко.

Вопрос в том, есть ли деньги у государства на полноценный рацион солдат? Выделяемые из бюджета средства на закупку питания довольно скромны. К примеру, в России стоимость ежедневного меню одного служащего (вместе с услугами по доставке и приготовлению пищи) превышает, в перерасчете, около 70 грн. В Украине эта цифра в последние три года зафиксирована в районе 40 – 42 грн, что неизбежно вызывает вопросы о достаточности этих средств, с учетом постоянного роста цен на продукты. Полуголодный солдат вряд ли может считаться боеспособным.

«Расценки затрат на питание солдата-срочника или контрактника и требования по калорийности его рациона укладываются в предложенные 40 гривень, если говорить о гарнизонах при крупных городах. В отдаленных гарнизонах ситуация, конечно, сложнее – продовольствие нужно подвозить на большое расстояние, а логистические цепочки не так развиты», - считает Сергей Згурец.

Статус-кво столь низких затрат сохраняется, пока украинская армия рассчитывается с долгами предшественников и изыскивает ресурсы.

«Мы выплатили почти 100 млн грн подрядчикам, осталось еще около 16 млн. Сократили задолженности по зарплате сотрудникам госпредприятий Минобороны. Уже перечислили в бюджет Минобороны почти 10 млн грн от реализации остаточного имущества», - говорил в эксклюзивном интервью УНИАН министр обороны Павел Лебедев. Он не скрывал проблем: престиж военной службы соразмерен низкому денежному обеспечению и многотысячной квартирной очереди, треть оборонного бюджета израсходуется на подразделения, которые имеют к армии непрямое отношения, значительная часть вооружения и военной техники нуждается в модернизации или обновлении. Но в Министерстве все же приняли решение привести численность Вооруженных сил к оптимальной, исходя из боевого состава родов войск и их обеспечения. Ведь лучше иметь дорогую в содержании армию, но профессиональную, чем менее затратную, но небоеспособную.

Однако необходимость привести финансирование оборонной сферы хотя бы к ее собственным сегодняшним запросам остается на повестке дня. Учитывая, что численность украинской армии за время независимости значительно сократилась (с 700 до 184 тысяч человек, из которых лишь 70 тысяч – участники боевых подразделений), вопрос ее реформирования становится вопросом выживания.

К тому же, хотя генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и заявил, что Украина по своему желанию может рассматривать возможность вхождения в Североатлантический блок, пока что наше государство законодательно остается внеблоковым. Соответственно, рассчитывать на помощь иных военных сил, кроме своих собственных, не приходится.

Евгений Самойлов