"Батькивщина": власть опять прибегла к мошенническим клонам, как в 2010-м

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии "Батькивщина".

"Власть снова повторяет циничный опыт местных выборов 2010 года: незаконные, мошеннические клоны "Батькивщины", зарегистрированные тогда, допущены к выборам мэра Василькова и сейчас. Эти фальшивые оппозиционеры делегировали своих членов в избирательные комиссии, чтобы блокировать регистрацию единого кандидата Сергея Сабова, выдвинутого партией "УДАР" от имени трех оппозиционных сил", - сообщили в "Батькивщине".

"Эта провокация делается для того, чтобы потом через подконтрольные СМИ рассказывать о распрях внутри оппозиции, о том, что "Батькивщина" борется против "УДАРа", - говорится в документе.

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"Партия еще раз подчеркивает, что Сергей Сабов выдвинут в мэры Василькова партиями "УДАР", "Батькивщина" и "Свобода" как единый согласованный кандидат, поэтому любые заявления о блокировании его регистрации настоящими представителями "Батькивщины" являются провокацией", - подчеркнули в "Батькивщине".

"Если подобные преступные действия не будут прекращены, Объединенная оппозиция не будет признавать выборы мэра Василькова состоявшимися", - говорится в заявлении партии.

Как сообщалось, во время местной кампании 2010 года "Батькивщина" не смогла принять участие в выборах в Киевской и Львовской областях из-за того, что власть в обход закона зарегистрировала не настоящие организации партии, а их клоны.