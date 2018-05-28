Украинский интерес. Снова Тимошенко, ГТС на распутье и интеллектуальный «привет» из-за океана

ЕСПЧ назвал незаконным арест Юлии Тимошенко, не подтвердив факта применения пыток к бывшему украинскому премьеру. Даже такое половинчатое решение с легким креном в сторону интересов Юлии Владимировны спровоцировало поток заявлений заинтересованных сторон. Освободить Тимошенко как можно скорее призвали Европейская народная партия, угрожая торпедировать в противном случае Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, и Госдепартамент США. Взвешенную позицию занял Штефан Фюле – еврокомиссар по вопросам расширения и сотрудничества дал украинским властям несколько недель на принятие решения о судьбе лидера «Батькивщины», выразив надежду на активное участие в разрешении проблемной ситуации миссии Кокса – Квасьневского, полномочия которой продлены до осени текущего года. Очевидно, что политическая судьба Юлии Тимошенко станет предметом непростых переговоров.

Впрочем, не только о будущем украинского экс-премьера идет диалог между Киевом и Брюсселем, в который активно стремится вмешиваться и Москва. Речь идет о перспективах совместной эксплуатации отечественной газотранспортной системы. Представители «Газпрома» отказались приехать 3 мая в Брюссель на инициированный украинской стороной круглый стол для обсуждения перспектив эксплуатации «трубы». Взамен российский посол в Украине Михаил Зурабов высказался за создание российско-украинского газотранспортного консорциума, дав понять, что при таком сценарии Россия гарантирует прокачку 60 миллиардов кубометров газа по украинской территории. Только такой объем делает нашу ГТС экономически целесообразной.

Но Украина не спешит принимать российское предложение: в Брюсселе министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий сообщил, что 15 мая пройдет пробная прокачка газа в Украину из Словакии. Сегодня «Газпром» вынужден пятиться под давлением сланцевого газа, и его уступчивость распространяется на всех клиентов, кроме «Нефтегаза Украины». Ставицкий заявил, что Еврокомиссия поддерживает законопроект о реформировании «Нефтегаза», вызвавший неоднозначную реакцию представителей украинской оппозиции. Министр поделился и амбициями по созданию на базе украинских подземных хранилищ газа центральноевропейского газового хаба-распределителя. Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер напомнил, что Европейская комиссия ожидает от Украины до конца 2013 года решения относительно судьбы ГТС.

Всласть пообщался с европейскими комиссарами первый вице-премьер Сергей Арбузов, для которого в честь первого в новом качестве визита в Брюссель организовали встречу с шестью европейскими комиссарами. Их Сергей Геннадиевич попытался убедить в том, что подписание Соглашения об ассоциации является приоритетом работы украинской власти. Вторил ему из Киева и Николай Азаров, назвавший полноправное членство в ЕС стратегической целью Украины.

Несколько подпортил Первомай представителям власти «Специальный отчет 301» Офиса Торгового Представителя США, представляющий Украину едва ли не лидером пиратов всего мира в части интеллектуальной собственности. Вице-премьер Константин Грищенко, которому приходилось принимать участие в решении подобной проблемы в 2001 году, когда США выдвинули аналогичные обвинения, не согласился с американцами и выдвинул контраргументы. По его словам, 100 миллионов гривен выделено в бюджете-2013 на легализацию программного обеспечения в органах исполнительной власти, с начала года изъято в пять раз больше контрафактной продукции, чем за весь 2012 год. Известно, что американская администрация жестко защищает интересы своих компаний, но это не должно лишать ее способности прислушиваться к доводам стратегического партнера, коим и является Украина.

Россия устами Владимира Путина продемонстрировала неуемное стремление к продолжению выполнения роли сверхдержавы. Российский президент поручил правительству разработать процедуру упрощенного получения гражданства русскоязычными жителями сопредельных государств. Не уверен, что в РФ осенью хлынет поток желающих сменить гражданство, но образ «отца народов» Владимир Владимирович продвигает уверенно.