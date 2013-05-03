Янукович на Пасху будет в Крыму, Азаров постоит в Лавре, а Кличко поедет к брату

Политики активно готовятся к главному церковному празднику — Пасхе. Как оказалось, почти никого из них 5 мая в Киеве не будет. Президент Виктор Янукович, вопреки сложившейся многолетней традиции, не пойдет на служение в Лавру, а поехал в Крым.

Глава страны в коротком рабочем отпуске еще с 30 апреля, и свою пасхальную корзину он пойдет святить в Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе, сообщает Сегодня.

Премьер-министр Николай Азаров эту, как и прошлую, Пасху проведет в Киево-Печерской Лавре. Лидеры оппозиции на пасхальные праздники разъедутся по другим городам и странам. Арсений Яценюк («Батькивщина»), скорее всего, поедет с семьей к родителям в Черновцы: «Для них с женой и дочерьми это исключительно семейный праздник, и они всегда ездят к родителям или же по святым местам Украины. Тереза (жена Яценюка. — Ред.) хорошо готовит, поэтому, наверное, она будет печь куличи, но точно это еще не решено», — рассказали в пресс-службе политика.

А вот Виталий Кличко (УДАР) будет в день воскресения Иисуса Христа в Мангейме (Германия): «Он поедет болеть за Володю (4 мая Владимир выйдет на бой с итальянцем Франческо Пианетой — Ред.), потому что у них такая традиция — присутствовать на боях друг друга. А потом ночью они вместе пойдут в местную церковь», — сообщила пресс-секретарь старшего Кличко Оксана Зиновьева. Будут ли братья освящать куличи или просто послушают службу — пока неизвестно.

Свободовец Олег Тягнибок, как всегда, отправится на Пасху во Львов. «Его жена еще вчера пекла куличи по рецепту из семейной рукописной книги. Говорит, что весь секрет — в том, чтобы было много яиц и изюма. Еще они будут готовить салат из хрена и — за день до праздника — красить яйца. Причем это будут не только обычные пасхальные яйца, окрашенные в луковой шелухе, но и писанки, и крашенки — этим в семье всегда занимаются дети. Его дочь учится на художника, и она всегда расписывает яйца», — рассказал пресс-секретарь Тягнибока Юрий Середчук.Он добавил, что семья лидера «Свободы» проведет 5 мая в Шевченковском гае (музей под открытым небом во Львове — Ред.).

Лидер КПУ в церковь не пойдет: «Мы атеисты, хотя и уважаем права и чувства верующих. Этот день, как и любой свой выходной, я проведу дома, с женой и детьми», — говорит Петр Симоненко.