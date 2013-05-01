Журналисты засекли, как в Киеве участникам первомайской акции раздавали деньги

Сегодня в Киеве в первомайских мероприятиях приняли участие около 15 тысяч сторонников КПУ.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге после выступления на Европейской площади столицы перед сторонниками КПУ лидер Компартии Петр Симоненко, отвечая на вопрос журналистов, пришли ли все эти люди на акцию по собственному желанию или за деньги, назвал вопрос неуместным и бессмысленным.

Он отметил, что КПУ - единственная партия, которая действует исключительно на идеологических принципах, и все ее члены это соблюдают.

Вместе с тем журналисты УНИАН после завершения мероприятия на Европейской площади наблюдали, как вблизи здания агентства участникам акции, одетым в красные футболки с символикой КПУ, раздавали по 50 грн.