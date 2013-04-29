В Еврокомиссии отрицают, что вопрос Тимошенко снят с повестки дня

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Петер Стано.

“Ничего не изменилось в этом вопросе”, - сказал он.

Пресс-секретарь комиссара сказал, что на прошлой неделе в ряде украинских СМИ была обнародована некорректная оценка отношений Евросоюза и Украины, а также подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации и к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”.

П.Стано отметил, что во время встречи на прошлой неделе в Брюсселе еврокомиссар Штефан Фюле и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев обсудили достигнутый Киевом прогресс на пути к подписанию Соглашения об ассоциации, а также важные вопросы, которые еще осталось решить, в том числе дело Ю.Тимошенко.

Он напомнил, что ожидания от Украины четко сформулированы в заключении Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года, а также в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС от 25 февраля этого года.

По теме: Решение о помиловании Тимошенко не поддержал ни один член комиссии при президенте

“Выборочное правосудие – одна из трех сфер, которые должны быть решены”, - подчеркнул П.Стано.

На прошлой неделе после встречи А.Клюева с Ш.Фюле ряд украинских СМИ сообщили, что вопрос Ю.Тимошенко снят с повестки дня отношений Украина-ЕС.