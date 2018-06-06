Без мандата: почему экс-депутаты не спешат устраиваться на работу

Действующее законодательство предусматривает, что после отработанной каденции депутат может вернуться на место своей предыдущей, домандантой, работы. Однако воспользоваться этим правом никто не спешит. По словам президента Ассоциации народных депутатов Украины Александра Костюка, причин тому несколько. Во-первых, экс-парламентариев неохотно берут на прошлое место работы. «В первых каденциях бывало, что депутаты после ухода из Верховной Рады возвращались на старое место, но сегодня такого практически нет», - рассказал он УНИАН.

Исключением стали, разве что, певица Руслана Лыжичко и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которые после сложения депутатских полномочий спокойно вернулись к артистической карьере.

Во-вторых, и, пожалуй, это – самое главное – экс-парламентарий может до конца своих дней получать материальную помощь от государства, если не сможет трудоустроиться, что никоим образом не способствует желанию найти работу. Причем, эта помощь выделяется в таких размерах, что хватает не только на элементарный суповой набор, макароны и молоко (за вредность), а и на бутерброд с икрой. Но об этом — ниже.

В-третьих, даже если после сложения мандата уже бывший народный избранник не планирует висеть на шее у налогоплательщиков, ему не так уж просто найти работу, например, на госслужбе. Дело все в том, что за депутатами закрепляется статус госслужащего первой категории, что мешает им найти работу, соответствующую профессиональной подготовке. «Такого количества служб, куда могли бы податься бывшие депутаты со статусом госслужащего первой категории, просто нет. Экс-парламентарии могут быть министрами, руководить комитетами и областными администрациями, но вакантных мест на всех не хватает», - пояснил Александр Костюк.

С таким мнением согласен главный коммунист страны Петр Симоненко: «Я могу сказать о своих товарищах. Это высокого уровня и подготовки специалисты. Безусловно, если бы не было клановых подходов к формированию правительства, если бы была взвешенная позиция по формированию программы деятельности правительства и использования государственных органов для решения конкретных вопросов, то мои товарищи могли бы сделать очень и очень много. К сожалению, учитывая все это, их не берут во власть и не хотят, чтобы коммунисты реально могли сегодня изменить ситуацию, работая, прежде всего, на интересы людей».

К тому же, не всякий министр желает взять к себе заместителя, имеющего собственную точку зрения, высказывающего свою позицию и, при случае, способного «подсидеть» шефа.

В-четвертых, сами безмандатные депутаты не торопятся занимать некоторые вакансии. К примеру, экс-парламентарии с медицинским образованием и многолетней медицинской практикой не особо желают получать заработную плату врача в 2,5 тыс. грн.

Для трудоустройства нет проблем

Впрочем, депутаты седьмого созыва, пришедшие на смену обезмандатившимся, критикуют такую позицию своих коллег. «Профессиональный человек всегда найдет для себя работу. Когда я слышу о том, что человек, окончив каденцию, не может устроиться на работу, думаю, что этот человек случайно в свое время попал в парламент. Потому что профессиональные, талантливые, полные сил, энергичные люди с таким колоссальным опытом и такими контактами, всегда найдут для себя место», - рассказала УНИАН народный депутат от Партии регионов Анна Герман.

По ее словам, трудоспособные бывшие народные избранники не должны претендовать на какие-либо компенсации от государства из-за того, что не могут найти работу. «Сегодня миллионы украинцев не могут найти работу. Выделение отдельной касты — это несправедливо. Когда я такое слышу, то понимаю, почему люди их снова не выбрали», - подчеркнула она.

В оппозиционном лагере также не понимают «наглости и хитрости» тех депутатов, которые ежегодно получают материальную помощь от государства. «Я бы еще понял, если бы нашлось десять профнепригодных или калек, которых никто и никуда не может взять на работу. Ладно, если бы с прошлого созыва не могли трудоустроиться 10-20 человек. Но их там больше 150-ти», - возмущается народный депутат от УДАРа Павел Ризаненко.

По его словам, человек, который занимался законотворческой деятельностью пять лет, даже без юридического образования, де-факто становится юристом-практиком. А для юриста с такими связями и потенциальной клиентской базой заработать сумму, которую экс-депутаты получают в виде материальной помощи — не проблема.

«Что происходит в США, когда какой-то сенатор покидает Сенат? За него дерутся целые корпорации. Берут к себе консультантом, советником, поскольку он знает изнутри, как работают органы государственной власти и куда нужно обращаться с той или иной проблемой», - отмечает Ризаненко.

К слову, в Европе и США бывшие госслужащие высокого ранга не брезгуют такими сферами трудоустройства, как лоббизм (продвигают интересы частных лиц и корпораций в органах государственной власти), медиация (как третья, нейтральная и незаинтересованная, сторона помогают в урегулировании юридических споров) и франдрайзинг (помогают привлечь денежные средства и другие ресурсы, которые заинтересованная организация не может обеспечить самостоятельно и которые необходимы для реализации определенного проекта или деятельности компании в целом).

Бюджет все стерпит?

Тем не менее, более 200 бывших парламентариев в 2013 году не собираются торопиться с трудоустройством. Да и зачем, если в первый же безмандатный год, согласно Закону о статусе народного депутата, экс-парламентарию полагается ежемесячная материальная помощь в размере заработной платы. На сегодняшний день это – более 17 тыс. гривен. Более того, законодательство предлагает «лазейку», позволяющую продлить данный вид преференций еще на год. Для этого бывшему народному избраннику нужно стать студентом либо записаться на курcы переквалификации. Воспользуются ли этим 173 парламентария шестого созыва, претендующие на получение материальной помощи? Часть из них – вполне вероятно.

Впрочем, в Украине есть и такие депутаты, которые исправно вытягивают из кармана налогоплательщиков «материальную помощь» более десяти лет и могут продолжать это делать на законных основаниях до конца своих дней. Это ныне безработные парламентарии третьего, четвертого и пятого созывов. Таких в 2013 году — 55 человек. Правда, им полагается не 17 тысяч гривен, а, приблизительно, 8 с половиной. Что весьма неплохо в стране, где средняя заработная плата составляет немногим более 3 тыс. гривен, а выплата пособия по безработице для простых смертных не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет. Причем, первые три месяца украинцы получают всю сумму пособия, следующие три месяца — уже 80%, а еще по истечении трех месяцев и до конца периода — 70%. Отметим, что минимальный размер пособия по безработице составляет 544 гривны, а средний размер пособия в стране, по данным Госкомстата, — 917 гривен.

Официальная статистика гласит: безработных в Украине – почти 600 тысяч человек. Однако по состоянию на конец февраля текущего года выплаты по безработице получали немногим более 79% из них. Проблема — в отсутствии денег в бюджете.

Впрочем, денег не хватает лишь для простых смертных. Для поддержания «на плаву» более двухсот бывших народных избранников, в 2013 году планируют выделить 42 млн. грн. Львиную долю этой суммы будут получать депутаты шестого созыва.

Отдельно стоит упомянуть и vip-пенсионеров. По данным Ассоциации народных депутатов Украины, около 800 человек в нашей стране получают депутатскую пенсию. А в 2013 году эта когорта пополнится еще на 70 человек. В соответствии с законом о статусе народного депутата им будет выплачено единоразовое пособие (12 должностных окладов). На эти цели в бюджете-2013 предусмотрено 5,2 млн гривен. То есть, каждый получит на руки около 73 тысяч. В дальнейшем же их пенсия будет насчитываться в размере 80% от зарплаты действующего депутата (с учетом всех доплат и надбавок). А это — более 13,5 тыс. гривен каждому ежемесячно.

Справедливости ради стоит отметить, что размер пенсий для vip-пенсионеров образца 2013 года будет меньшим (хоть и не на много), нежели у тех, кто вышел на заслуженный отдых до принятия Пенсионной реформы. Так, депутаты третьего, четвертого и пятого созывов ежемесячно получают от государства немногим более 16 тыс. грн. Но и Пенсионную реформу нынешний состав парламента грозится отменить.

Татьяна Урбанская