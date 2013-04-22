Яценюк, Тягнибок и Кличко в четверг будут поднимать Черкассы

Следующая акция оппозиционных сил “Вставай, Украина!” состоится в четверг, 25 апреля, в Черкассах с участием трех лидеров оппозиционных сил.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат Украины от ВО “Свобода” Юрий Сиротюк.

Он отметил, что в акции примут участие лидеры оппозиционных сил Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Виталий Кличко, а также народные депутаты Украины от оппозиции.

“Сбор участников в 17.00 в Черкассах возле памятника Богдану Хмельницкому (площадь Богдана Хмельницкого). Оттуда начнется шествие к Соборной площади, где в 18.00 запланировано начало гражданского вече”, - сообщил Юрий Сиротюк.

Как сообщал УНИАН, всеукраинскую акцию «Вставай, Украина!» оппозиция начала 14 марта. Акции будут проходить в каждом областном центре до 18 мая.