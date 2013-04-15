В Хмельницком неизвестные расклеили псевдоанонс акции «Вставай, Украина!»
07:14, 15 апреля 2013Общество
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В Хмельницком от имени Народного Руха Украины неизвестные расклеили открытки с приглашением хмельничан на акцию оппозиции «Вставай, Украина!».
Свобода предупредила о провокации
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой областной организации ВО «Свобода», депутат горсовета Александр Симчишин.
«Такие открытки провокаторы распространили сегодня на рынках города. Хотят ввести в заблуждение общество и сорвать акцию «Вставай, Украина!» в Хмельницком. Власти настолько боятся людей, что прибегает к смешным и дешевым провокациям. Акцию анонсируют на 17 апреля, хотя даты ее проведения еще нет и ранее 21 апреля в Хмельницком она не запланирована», - объяснил «свободовец».
В псевдолистовке отмечается, что на мероприятии будут присутствовать трое оппозиционных лидеров.
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