В Хмельницком неизвестные расклеили псевдоанонс акции «Вставай, Украина!»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой областной организации ВО «Свобода», депутат горсовета Александр Симчишин.

«Такие открытки провокаторы распространили сегодня на рынках города. Хотят ввести в заблуждение общество и сорвать акцию «Вставай, Украина!» в Хмельницком. Власти настолько боятся людей, что прибегает к смешным и дешевым провокациям. Акцию анонсируют на 17 апреля, хотя даты ее проведения еще нет и ранее 21 апреля в Хмельницком она не запланирована», - объяснил «свободовец».

В псевдолистовке отмечается, что на мероприятии будут присутствовать трое оппозиционных лидеров.