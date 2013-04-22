В Тернопольской области легковушка протаранила автобус с детьми: три человека погибли

Вблизи села Колодное Збаражского района Тернопольской области водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2109» столкнулся с автобусом «Мерседес 404», вследствие чего погибли три человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 22 апреля, в 01.45. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, выполнявшим заказной рейс из Черновцов в Киев.

По данным ГСЧС, в автобусе находились 2 водителя и 39 пассажиров, из которых 30 - дети.

На месте происшествия работала оперативная группа управления ГСЧС в Тернопольской области.