Страшное ДТП в Харьковской области: погибли три человека (фото)

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла 20 апреля около 9.00 на автодороге Киев – Харьков – Должанский.

Женщина-водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны пгт Дергачи в направлении пгт Песочин, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилями «Тойота Корола» и «Тойота» RAV-4, двигавшимися во встречном направлении.

В результате столкновения от полученных телесных повреждений на месте аварии погибли водитель автомобиля «Рено» и пассажирка автомобиля «Тойота Корола», водитель «Тойота Корола» от полученных травм умер в больнице. По факту ДТП проводится расследование.