Вячеслав Кириленко: Юлия Тимошенко ценила разнообразие и боролась не с союзниками, а с оппонентами. Сейчас я такого подхода руководства «Батькивщины» не вижу

Объединенная оппозиция — это не только «три богатыря», которых украинцы привыкли часто видеть в экранах телевизоров и, немного реже, - на уличных митингах и акциях. Парламентская фракция «Батькивщина» - это не одна партия, а сплочение семи: партий и политпроектов совсем мелких, просто маленьких, маленьких, средних и покрупнее. По этой причине достоянием гласности часто становятся внутренние распри и внутрпартийные склоки, которые, по мнению большинства экспертов, и не дают «Батькивщине» стать по настоящему мощной структурой и эффективно противостоять власти.

В чем «маразматичность» решения фракции «Батькивщина» в отношении партий, ее наполняющих?

Для «Батькивщины» ни лично я, ни партия «За Украину» не являются наибольшими врагами. Но если большинство во фракции считает, что мне нужно во время выступлений запретить называть партию «За Украину», то я вправе принять решение о том, что мне нецелесообразно быть заместителем главы фракции «Батькивщина». Единение по ключевым вопросам у нас было всегда. В деталях, в каких-то нюансах и взглядах у нас разное понимание, но в этом нет ничего плохого. Кому это стало поперек горла, я не знаю. Но я против маразматических решений и мне лучше подать в отставку, чем выполнять то, с чем я внутренне не согласен.

Александр Турчинов, один из лидеров «Батькивщины», объяснил Ваше заявление тем, что Вы совмещали должность замглавы фракции с должностью руководителя комитета по вопросам культуры и духовности...

А что я совмещаю? У меня одна работа и одно рабочее место. Если считать, что политическая работа заместителя главы фракции и профессиональная работа главы парламентского комитета – это совместительство, то я во фракции далеко не один такой.

Означает ли такое разное понимание ситуации то, что в оппозиции существует раскол?

Раскола во фракции нет. Заседания проходят нормально, иногда в очень конструктивной обстановке. И я не вижу никаких усложнений в работе фракции по состоянию на сегодняшний день.

А тот факт, что из фракции уходят депутаты?

«За Украину» не даст ни одной тушки. А по вопросу разговоров о тушковании, я надеюсь, что все ограничится теми, кто уже вышел из фракции, новых фамилий не будет. Во всяком случае, ни я, ни мои коллеги из партии не собираемся выходить из фракции «Батькивщина». Наоборот, мы будем делать все для усиления Объединенной оппозиции.

Тем не менее, в кулуарах оппозиционные депутаты часто высказывают недовольство руководителем фракции...

От меня никто никогда и ничего критичного про руководителя фракции (Арсения Яценюка, — УНИАН) не слышал. Я его поддержал, когда были дискуссии: кого выбирать на должность главы фракции еще в декабре прошлого года. Поддержал и во время провозглашения вотума доверия к нему неделю назад. И в дальнейшем считаю: пусть работает, работы еще много. А тот, кто недоволен, пусть объяснит свое неудовлетворение сам.

Чем отличаются руководитель фракции «Батькивщина» - Яценюк от руководителя фракции «Батькивщина» - Тимошенко?

Юлия Тимошенко всегда ценила разнообразие, политическое разнообразие. Для нее это никогда не было проблемой. Наоборот, она это всегда использовала себе в плюс и боролась не с партиями-союзниками, а с оппонентами. Вот сейчас такого подхода я не вижу... Превратить оппозицию в Компартию ни у кого не получится. Это нужно элементарно понимать.

До недавнего времени официально у Объединенной оппозиции было три лидера. Теперь, после освобождения Юрия Луценко, их четыре. И у последнего есть свое видение развития оппозиции и ее работы...

У каждого из них есть свои позитивные качества. Я поздравил Юрия Витальевича с освобождением, но фракция по этому поводу не собиралась. Понятно, что все радуются, что наш побратим вышел на волю. Относительно его политических планов я еще с ним не консультировался. Однако с удовольствием поговорю на эту тему и будем сотрудничать. Я понимаю его мысли как необходимость наработки новых прорывных идей, как наработки новой общественной среды и нового гражданского общества. Это мне интересно и, думаю, мы все это обсудим. Понимаю, что Луценко не намерен противопоставлять себя чему-то или кому-то. Его цель — дополнить, дать новую свежую мысль, новое дыхание в действия оппозиции. И в этом он более чем нужен и полезен.

Киевляне уже не первую неделю слышат о том, что вот-вот будет объявлении единый кандидат на должность мэра Киева от оппозиции. Так когда это произойдет?

Ни на одном официальном собрании мы ни разу не обсуждали ни одной кандидатуры. Последний политсовет был месяца полтора назад (это к вопросу об уважении к разнообразию политических партий во фракции). Кроме того, во-первых, никто не снимал вопроса участия Виталия Кличко в избирательной гонке. Если он даст свое согласие — будет единым кандидатом от объединенной оппозиции даже без обсуждения. Во-вторых, сегодня, кроме Кличко, обсуждается много кандидатур. В том числе называются и фамилии тех, кто ни к одной оппозиционной силе не принадлежит. Но по ним нужно проводить обсуждение.

То есть, оппозиция может поддержать на должность мэра Киева человека со стороны?

Однозначно. Но, повторю, любой кандидат, кроме Кличко, в том числе, от внефракционных парламентариев, должен обсуждаться на заседании политсовета и на заседании фракции «Батькивщина».

Тем не менее, у оппозиции не получается назначить выборы в столице — нет голосов, а у власти, помимо отсутствия голосов — нет и желания...

Эту проблему может решить только полная мобилизация всех депутатов. Виктор Янукович тоже не имеет большинства в этом парламенте. Нет не то, что 244 голоса, как это было на «выездном заседании» Партии регионов с коммунистами, а даже 200. Эта тенденция возрастет ближе к завершению президентского термина Януковича.

Собрать большинство в парламенте власть может либо изменениями в Конституцию, либо еще большим прессингом, чем это существует сегодня, по отношению как к своим депутатам, так и к депутатам из оппозиции. Но и это также не даст результатов. Тенденция к снижению влияния Партии регионов в парламенте продолжается и это надолго. Это будет длиться до президентской кампании, которая станет моментом истины для страны.

Вы сказали о прессинге власти в отношении своих же парламентариев. Партия регионов может когда-нибудь изойти «тушками»?

Такое уже было накануне президентской кампании 2004 года. Тогда часть депутатов покинула провластный лагерь и перешла, по сути, на позицию поддержки оппонентов власти. Я не вижу препятствий тому, что это может повториться накануне 2015 года. Сегодня арсенал мер давления используется властью и по отношению к своим депутатам. Причем, в полном объеме и очень жестко. Но это не дает результата. Можно всех пересадить, полностью разрушить экономику, ввести страну в международную изоляцию, но кому и зачем тогда будет нужно такое президентсво? И как долго оно будет длится в таком случае?

Украина – не Беларусь и не Россия. Украина — европейская страна. И по расположению, и по мировоззрению людей, кто бы что ни говорил. Просто так взять и сломать шею всей стране и каждому украинцу не удастся даже Януковичу с его диктаторскими замашками. Значительная часть депутатов в парламенте (даже от власти) это также понимают.

Не играет ли оппозиция на стороне власти, инициируя отставку правительства?

Я с такой постановкой вопроса не согласен. Лучшего премьера для Януковича, чем Азаров, трудно себе представить. Его все устраивает. Я очень сомневаюсь, что отставка будет проголосована, но оппозиция получит возможность обратить внимание страны на те проблемы, дальнейшее игнорирование которых приведет к коллапсу экономики. Поэтому не будет отставки сегодня, будет завтра. Не будет завтра, будет послезавтра. Азаров все равно уйдет.

Но вместо него появится Арбузов.

А какая разница? Потом уйдет и Арбузов. Не бывает вечных премьер-министров. Простая замена Азарова на Арбузова ничего не изменит без изменения курса и без диалога с обществом. Но ни изменения курса, ни диалога с обществом Виктор Янукович не планирует. Он думает, что как-то все это само «рассосется» и он выиграет выборы 2015 года. Поэтому власть будет действовать по сценарию: есть отдельно они в своем мире, и вся страна отдельно в другом мире. Это путь в никуда для самой власти.

Они могут давать нам пищу для размышлений, кого и куда они планируют продвигать в правительстве. Но вся полнота власти давно сконцентрирована у одного человека. Кандидатура премьера — прерогатива президента, парламент лишь дает или не дает согласие. Все министры — прямое решение президента, все главы областных администраций — прямое решение президента. Вся полнота власти, но и вся ответственность, лежат полностью на плечах президента Виктора Януковича.

Президент это тоже понимает. Не зря же сегодня все больше обсуждается вопрос проведения референдума для изменения Конституции…

Сейчас Украина входит в решающую фазу политического выбора. Либо мы скатываемся к белорусскому варианту с полным уничтожением оппозиции и, как следствие, полной международной изоляцией и неконкурентной экономикой. Либо шанс, который у страны есть — реализуется. Конечно, с помощью оппозиции.

Татьяна Урбанская