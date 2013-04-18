Червоненко призывает не волноваться по поводу сексменьшинств в Украине

Вице-президент Европейского еврейского конгресса Евгений Червоненко считает, что не нужно драматизировать ситуацию с правами сексменьшинств в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.Червоненко заявил 17 апреля в Страсбурге на заседании круглого стола “Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Путь вперед”.

“То, что сегодня на слуху, и по сексуальным меньшинствам... я коротко скажу, что процесс в принципе управляемый. Не нужно драматизировать и не нужно волноваться”, - сказал он.

Е.Червоненко отметил, что так же в современной Украине нет значительных проблем и с другими видами дискриминации, в частности, что касается антисемитизма.

В связи с чем он призвал депутатов Европарламента проголосовать за ратификацию соглашения о дальнейшем упрощении визового режима с Украиной.

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Европарламенте состоялось обсуждение ситуации с сексуальными меньшинствами в Украине.

Голосование за проект доклада состоится сегодня,18 апреля.

22 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз с ЕС.

21 февраля Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал дальнейшее упрощение визового режима с Украиной.

За проект доклада Клода Мореса (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов Комитета, против – 3, воздержались – 6.

22 января Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента дал согласие на поддержку соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родственников граждан одной из стран ЕС, лиц, сопровождающих тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые отправляются для участия в семинарах, тренингах и т.п., лиц, которые едут для участия в международных выставках, симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, принимающих участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнерам, женам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу с целью бизнеса.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, женам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, обслуживающего журналистов.

Многократные визы сроком действия в один год должны предоставляться водителям, осуществляющим международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, принимающим участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны - члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, принимающим участие в международных выставках и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.