Романюк заявляет, что Засуха хочет устранить его как конкурента

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Романюк рассказал, что не собирается просить в Италии политического убежища.

"О политическом убежище сейчас вообще речь не идет. Я буду идти путем Арсена Борисовича Авакова", - сказал он.

Как известно, Аваков также был задержан в Италии по ордеру Интерпола. После того, как его защита предоставила документы о политическом преследовании, итальянский суд отказал Украине в экстрадиции Авакова. Тот баллотировался в ВР по списку "Батькивщины" и после избрания вернулся в Украину.

Романюк также считает, что к возбуждению против него уголовного дела в Украине причастна Засуха, в пользу которой во время выборов 2012 года суд не учел волеизъявления 30 тысяч избирателей округа.

"Как говорят французы, cherchez la femme. Если Татьяна Владимировна (Засуха - УП) купила 28 судов и установила в судах факт, что 30 тысяч человек не приходили на избирательные участки, то купить какого-то следователя Зинорука вместе с генералами, которые крутятся возле нее - это очень простое дело", - отметил оппозиционер.

"Я слышал, что где-то месяц или два месяца назад она сказала, что будет участвовать в выборах, и Романюк ей не конкурент. Видимо Татьяна Владимировна уже тогда что-то знала и подключила связи в Украине", - добавил он.

На вопрос, почему в таком случае дело против него возбудили только 30 января, Романюк сказал: "Тогда Засуха не ожидала, что я одержу победу. После того, как я победил, а она не одержала победу, теперь перед перевыборами ее задача - устранить меня как конкурента. Вот и все".

Оппозиционер также рассказал, что его защита даже точно не знает, что ему инкриминируют.

"Следователь не дает материалы дела. Мы толком не знаем, что мне инкриминируют. Кроме самого постановления у нас нет ничего. Этим постановлением он перевернул с ног на голову доктрину уголовного права", - сказал Романюк.

Он назвал просьбу Украины о его экстрадиции позитивом, поскольку это восстанавливает уголовное дело против него и дает доступ защитникам к материалам дела.

"Они возбудили уголовное дело на меня 30 января и остановили его, объявив меня в розыск уже 7 февраля. Это было сделано для того, чтобы линия защиты не могла ни получить документы, ни предоставить документы и объяснения. То есть, чтобы меня нейтрализовать таким образом. Теперь, если они подают документы на экстрадицию, это восстанавливает уголовное дело. Сейчас линия защиты может получить документы, понять, что они там написали и опровергнуть все эти обвинения", - сказал оппозиционер.