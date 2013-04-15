Немыря рассказал «хорошую и плохую» новость о перспективах евроинтеграции

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, народный депутат от «Батькивщины» Григорий Немыря заявляет, что без принятия в мае ряда законопроектов Соглашение об ассоциации с ЕС не может быть подписано в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Г.Немыря подчеркнул, что “по состоянию на сегодняшний день нет ни одного правительственного законопроекта, нет ни одной инициативы от Президента относительно тех трех групп критериев, которые бы сделали возможным подписание этого соглашения”.

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“Это касается вопросов избирательного законодательства и выборов, это касается вопросов выборочного правосудия и политически мотивированных приговоров и это касается вопросов реформирования, которые стоят в повестке дня ассоциации, начиная с законопроекта о прокуратуре”, - отметил Г.Немыря.

В то же время он отметил, что относительно Плана действий по либерализации визового режима с ЕС, “действительно, есть менее 10 законопроектов, которые нужно принять, но этого недостаточно, потому что они должны пройти еще одобрительную оценку по итогам отчета, который украинская сторона предоставит Еврокомиссии».

Г.Немыря отметил, что хорошей новостью является то, что три законопроекта уже согласованы между фракциями и их можно принимать в первом чтении. Плохой же новостью, по его словам, является то, что “законопроект, который также имеет отношение к этому визовому пакету, это законопроект о защите персональных данных”.

По его словам, к рассмотрению был взят только правительственный законопроект по этому поводу и не были учтены предложения, которые высказала Европейская комиссия, эксперты Совета Европы. “И в случае, если он будет принят, то он заранее будет обречен на негативную оценку европейских структур”, - подчеркнул Г.Немыря.