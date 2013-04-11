Губернатор утверждает, что его доходы в прошлом году - 97 тысяч гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации Э. Матвийчука.

В доходах указывается только заработная плата чиновника.

Также, согласно декларации, в собственности Э. Матвийчука автомобиль Мерседес S500, а также недвижимость площадью 1,833 тыс. кв. м.

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Как сообщал УНИАН, Э. Матвийчук назначен на пост губернатора Одесской области президентом Виктором Януковичем в марте 2010 года.