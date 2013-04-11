Попов успокаивает, что Бортническая станция - под контролем

Нештатная ситуация, произошедшая этой ночью на одном из трех иловых полей БСА, выведенных около 10 лет назад из эксплуатации, ликвидирована. Угрозы подтопления прилегающих территорий нет.

Об этом заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам А.Попова, территория, на которой произошла авария, не задействована в технологическом процессе станции и не влияет на ее работу. Несмотря на отсутствие угроз для жителей ближайших сел и сельскохозяйственных угодий, в прилегающие населенные пункты направлены специалисты для мониторинга ситуации.

Также А.Попов поблагодарил за оперативную, согласованную работу всех, кто был прошлой ночью привлечен в ликвидацию последствий аварии. В частности, руководству и сотрудниках ГСЧС Украины, личному составу Вооруженных сил, а также руководству и персоналу ПАО «АК «Киевводоканал» и КК «Киевавтодор».

Как сообщал УНИАН, 10 апреля около 19 часов в Бориспольском районе Киевской области на иловом поле №3 площадью 106 га Бортничской станции аэрации ПАО «АК «Киевводоканал», которое не эксплуатируется, в результате интенсивного таяния большой массы снега и высокого поднятия грунтовых вод произошло интенсивное обводнение тела дамбы, что привело к потере ее стойкостных характеристик и прорыву.

Сегодня, 11 апреля, в 5 часов 45 минут вытекание воды прекращено путем сооружения перемычки и укрепления обвалования в месте промыва.

Работы осложнялись образованием промоины в труднодоступном месте, ограниченными возможностями привлечения техники к выполнению восстановительных работ и проведением работ в ночное время.

В связи с опасностью продвижения тяжелой техники по дамбе, которая перенасыщена талой водой, было решено вручную передавать мешки с песком к месту аварии. В целом было использовано 5 тысяч мешков с песком.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось 590 чел. и 36 единиц специальной техники.